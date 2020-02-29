【新冠肺炎】本港今無新增確診個案　再多3名患者出院累計33人

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫管局總行政經理何婉霞（右）講解本港最新疫情。（林宇翔攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，本港今日(29日)未有新增確診個案，亦未有初步陽性確診個案；累計至今確診個案維持94宗，今再有3名患者康復出院，累計已有33人出院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者時表示，北角福慧精舍群組個案至今錄得10人曾訪佛堂後確診受感染，另有4名密切接觸者亦確診。她稱，現時仍未能找到感染源頭，群組確診個案最早於2月8日發病，未知有否更早發病或未能找出僅輕微症狀的患者。

張竹君補充，早前聯絡到的佛堂負責人並非近期負責人，對上一次到佛堂已屬2月8日，及後已未有到訪，較未獲安排送往檢疫中心隔離，惟昨日發現其出現低燒，已送東區醫院隔離病房留醫，抽樣檢測後導新冠病毒呈陰性反應。

而中心亦已接獲263名人士聯絡，報稱1月25日或以後曾訪有關佛堂，當中33人曾送院，包括已確診個案，其餘經檢測後證對新冠肺炎病毒呈陰性；亦有38人需到檢疫中心隔離，餘下則為醫學監察。

另外，確診感染商人的愛犬亦被驗出對病毒呈「弱陽性」反應，張竹君稱漁護署正就有關狗隻屬環境污染或是受感染展開研究，據知暫時未有定案，署方亦與世界動物衞生組織持續聯絡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時確診94宗個案，2人死亡，再多3人可出院，包括第23宗個案、40宗個案及50宗個案，累計已有33人出院；仍留醫的59名患者中，第70宗的96歲患嫗仍危殆，另3人情況嚴重，包括第26、45及72宗個案，餘下55名患者情況穩定，當中第59宗個案已由嚴重好轉為穩定。

何婉霞稱，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是491間，其使用量分別是33%及51%。

她又提及，紅十字會輸血服務中心因應新冠肺炎疫情，建議近期曾訪疫情活躍社區傳播的人士，於離開當地後應暫緩捐血28日，包括內地、南韓、伊朗及意大利。

政府昨日（28日）公布「正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單」，被質疑部份地址錯誤，資料亦久未更新。張竹君回應指，有關名單已涵括檢疫酒店，如發現資料錯誤，會交由相關部門處理，亦會適時更新。

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責任編輯：陳正怡、陳梓蔚