【重新做人】張致恆曾被揭偷食洗底做顧家男　臨盤在即太太大讚Steven捱得又善良

▲ 張致恆獲老婆大讚顧家。

去年9月，藝人張致恆與老婆雯雯結婚，二人婚前已有一子。11月中，張致恆再宣佈老婆懷有二胎，預計BB將於5月出生，一家幸福。雯雯近日在個人Instagram中與網友互動時，提及老公張致恆，大讚對方善良、重視家庭及捱得，亦似乎已對張致恆去年被揭出軌一事釋懷。

▲ 一家三口非常幸福。（Instagram圖片）

老婆大讚張致恆顧家

自宣佈與張致恆結婚後，雯雯一舉一動也受到外界關注。故她不時在個人Instagram分享生活照及與網民互動。日前有人問到「為何喜歡張致恆？」她回答指：「善良、開朗、重視家庭、捱得」

又有人問「老公出軌會否有陰影？」她回應指：「冇話點睇，做好自己，人係要向前望。」看似對張致恆去年被揭出軌一事已釋懷。

▲ 張致恆近日忙於做家務湊仔。（Instagram圖片）

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洗底做住家男

去年中，張致恆因宣佈與雯雯結婚一事，而被踢爆一腳踏5船，成為眾矢之的，被封賤男。事後張致恆多次道歉，並希望大家不要再指罵老婆雯雯及兒子。

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▲ 張致恆老婆懷有二胎，預計今年5月出生。（Instagram圖片）

未幾，張致恆宣佈老婆再有身孕，預計BB將於今年5月出生。雯雯再次懷孕後不時在Instagram稱讚丈夫既要照顧兒子又要照顧自己，更要做家務，是好老公好男人。

其實二人結婚前已相識多年，有傳雯雯是張致恆的Fans，故小學時便認識他，之後才拍拖。不過，張致恆入行後緋聞不絕，去年更被揭一腳搭5船，偷食情節比連續劇更精彩。

獲得老婆原諒結婚後，張致恆就落力洗底，生活都離不開工作及湊仔，個人社交平台不時大晒家人照，又在家煮飯做家務，努力挽回形象，轉型做顧家男。

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