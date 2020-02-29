【自相殘殺】全球暖化致冰層融化獵食難　北極熊缺乏糧食自相殘殺捕食同類增【有片】

▲ 全球暖化令北極熊狩獵難，捕食同類情況大增。

全球暖化之下，北極浮冰數量減少，影響北極熊的狩獵環境。不少北極熊缺乏糧食，難以生存，最終導致同類相殘的情況增加。雄性主要攻擊雌性及幼崽，更有北極熊媽媽將自己的子女吃掉......

熊媽媽吃掉孩子充飢

綜合外國傳媒報導，俄羅斯生態學家莫德溫斯基表示，融冰及化石燃料提取等破壞了北極熊的習性。由於氣溫上升，逼使北極熊要脫離傳統的狩獵地方，或者要在糧食不足的海岸地區生活。

他指出，北極熊一直以來都有同類相食的情況，但情況比較少見，近日卻經常有北極熊互相殘殺的紀錄。他認為北極熊之所以開始食同類，是因為他們的食物供應不足，雄性北極熊開始攻擊雌性及幼崽，亦有北極熊媽媽吃掉自己的子女充飢。

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冰層減少阻捕食

北極熊食物來源減少可歸咎於氣候危機，過去25年，北極的冰層最少減少了40%。北極熊習慣利用海冰捕獵在水域游動的海豹，但因冰層減少，牠們被逼上岸，無法再像以往一樣捕食，因此更難找到生存所需的營養。

歐貝灣到巴倫支海以往為北極熊習慣捕獵的地方，近年變了運送液化天然氣船隻的繁忙路線，一年四季都為破冰狀態，破壞了牠們一直狩獵的地方。另一名俄羅斯科學家Vladimir Sokolov表示，今年北極熊主要受到斯匹次卑爾根島異常溫暖的天氣影響，當地今年沒有浮冰之外，下雪量亦極少。

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《國家地理》影片紀錄實況

《國家地理》曾經拍到一對北極熊母子被雄性北極熊追趕，期間熊媽媽曾轉身想守護孩子，但雄性北極熊緊緊追隨北極熊寶寶。熊寶寶不小心掉進一個水池裡，雄性北極熊也立即跳入池中將牠咬住，即使熊媽媽也跳進去嘗試拯救，已經救不活自己的孩子。

雖然孩子被殘殺令牠非常難受，但牠意識到自己無法改變現實，最重要是保住自已的性命後，只能盡快逃走。

完整影片：

責任編輯：熊詠思