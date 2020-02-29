【新冠肺炎】駿洋邨至今8名鑽石公主號返港人士確診　張竹君：港不排除再有確診個案

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（林宇翔攝）

停泊日本的鑽石公主號郵輪爆發新冠肺炎，至今已有72名港人確診於當地留醫，仍有部分確診患者的密切接觸者滯留日本隔離。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指入境處及衞生署已派員再訪當地，暫未知是否再有新增確診個案。

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港府早前安排三班包機接載193名滯留鑽石公主號的港人返港，另有25名港人自行乘搭其他航班回港，全部已入住駿洋邨檢疫中心隔離，至今已有8人確診。

被問及是否已就駿洋邨隔離港人完成抽樣檢測，張竹君表示，據知負責抽樣檢測的香港大學不只取一次樣本，暫時未有新增確診個案，港大稍後或再為隔離人士取樣，「如屬較遲發病等情況，不排除會再有新增個案。」

至於北海道因應新型冠狀病毒疫情擴散，即日起進入為期3周的緊急狀態。港府需否因應當地情況進一步安排，張竹君稱會密切監察當地情況，如有需要會再推措施。

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責任編輯：陳正怡、陳梓蔚

