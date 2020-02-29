【前夫再婚】羅霖離婚獨力賺錢供子讀書　向前夫送祝福兒子缺席父婚禮

▲ 羅霖的三名兒子都未有出席爸爸的婚禮。

54歲的羅霖7年前與劉坤鉻離婚，前夫今日與現任香港基督教女青年會的總幹事楊建霞再婚。羅霖回覆傳媒查詢時大方向前夫送上祝福，並指現時最重要是大家都身體健康。至於劉坤鉻與羅霖育有的3名兒子都未有出席婚禮。

▲ 羅霖獨力撫養3名兒子。（微博圖片）

前夫再婚，羅霖表示不再計較任何事，亦祝福他們，現在最緊要是大家身體健康。二人的3名兒子今日都未有現身爸爸的婚禮，羅霖稱，他們已大，可自行決定，都尊重兒子的決定，但羅霖指有與兒子說始終是爸爸，尊重是應該去婚禮。

當年，羅霖與前夫離婚時曾傳出因家暴和追討贍養費而對薄公堂，早年羅霖也大爆一元贍養費都無收過，大兒子的海外升學生活費用也全由她一力承擔。

▲ 羅霖為照顧兒子而拒絕投入新戀情。（微博圖片）

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2018年中，羅霖入院做切除大腿內側粉瘤的手術，由於身體狀況不佳對麻醉藥敏感，令全身與內臟都腫起，更呼吸困難。不過，手術後的第二天，羅霖在深圳有工作在身，故也即刻出院開工，非常搏命。

▲ 羅霖與兒子感情要好。（微博圖片）

原來，羅霖如此辛苦一切都是為了3個兒子。因為她要負責大兒子在外國升學的所有生活費用，每年要50萬。而且，她又見近年的收入不錯，便接回兩名兒子回家生活，令生活費更為昂貴。

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她更曾統計，離婚後的6年間，共花費500多萬於3名兒子身上，密密做都是為了讓他們過上好生活。

為了好好照顧兒子，羅霖除放棄健康外，也甘願放棄拍拖的機會。她曾與小鮮肉男友J君拍過婚照，但關係最終都沒有更進一步。

羅霖曾表示：「與他一直是朋友關係，一直沒承認。因我要照顧三個兒子，要面對很大的公眾壓力，尤其是經濟壓力，故一直不想再投入一段感情，開心時固然甜蜜，但不開心時不想再承受多一件事。」果然是一位萬事以仔仔為首的好媽媽！

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