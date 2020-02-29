【齊心抗疫】森美減少帶愛犬外出避炎　設法為狗狗在家中解悶

▲ 森美呼籲不要因疫情棄養寵物。（經濟日報照片）

香港新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大坑一名確診患者的狗隻，被驗出對病毒呈弱陽性反應，但漁護署發言人表示目前狗隻未受感染，可能只是沾染上病毒。愛狗之人森美因應疫情，減少寵物外出，並在家中為牠們解悶。

▲ 森美視狗狗為家人。（取自森美IG）

陳貝兒李旻芳籲主人勿輕言棄養，詳細請看：http://bit.ly/2Vw72Rr

在家中為狗狗解悶

因應疫情保護寵物，森美回覆TOPick表示：「本來都很放心，如果動物真的會出現帶菌，會減少出街。如果真的會有，可能街上的糞便、尿液都會有，因為牠們在街上大小二便的機會也大，雖然會清潔，但未必乾淨，所以這段時間會盡量避免。」

▲ 森美非常愛錫兩位毛孩。（取自森美IG）

森美認為主人也要照顧狗狗不能外出的心情：「我們帶少了狗狗出街，亦只有主人會傳染牠們，所以自己才會注意衛生，這段時間要想辦法為牠們解悶，因為把牠們放在家中，就和我們人一樣困著，心理都會不健康，所以這方面反而要想一想。」

視狗狗為孩子

育有一子一女的森美，大仔16歲，細女13歲，早已是脫離父母，擁有自己社交圈子。對女兒較著緊的森美揚言，若女兒出國讀書，太太一定會同行照顧，只有森美一個人留在香港。

▲ 森美的毛小孩。（取自森美IG）

為了適應將來可能一個人留在香港生活，森美早視兩隻狗狗為家人：「所以已養了兩隻狗仔陪我，以前帶仔女行山，現在是帶兩隻狗仔。」

▲ 狗狗取代女兒陪伴森美行山。（取自森美IG）

有不少狗主關注寵物患新型冠狀病毒的風險，更擔心因應疫情會出現一股棄養潮，森美亦呼籲大家不要棄養寵物：「養小動物要對牠們有責任，無論生、老、病、死，我們都要永遠愛牠們，記住不要棄養。」

森美每日關注隔離營內父母身體情況，詳細請看：http://bit.ly/3af0iLR

記者：林綺玲、鄭嘉瑤