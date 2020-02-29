  • 23°C
香港時間 : 2020229日 (六) 20:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】澳門下周派包機接濟留湖北居民　位於武漢或周邊地區優先接送

社會 18:02 2020/02/29

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

澳門將於下星期派包機接回濟留湖北居民，位於武漢或周邊地區可獲優先接送。（資料圖片）

現時澳門尚有百多名居民濟留湖北，澳門政府決定，下周近周末會派包機，接濟留居民回澳。

自湖北多個城市封城後，百多名澳門居民無奈濟留。澳門衞生局今日（29日）表示，下周約周末會派包機到湖北，接回濟留澳門居民，其中在武漢或周邊地區的居民可獲優先接載，但詳情待議。

衞生局局長李展潤指，會確保回澳的居民沒有染病、沒有發燒或呼吸道徵狀、沒有與新冠肺炎（武漢肺炎）確診者有緊密接觸等，確保機組人員安全。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開　賭客戴口罩及申報健康才准入內
12:07 2020/02/20
【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開　賭客戴口罩及申報健康才准入內
【新冠肺炎】受疫情影響經濟　澳門提早至4月派錢每人1萬
13:48 2020/02/24
【新冠肺炎】受疫情影響經濟　澳門提早至4月派錢每人1萬
【派錢1萬】香港與澳門派錢大不同　澳門全民派錢10,000元小童嬰兒也有份
18:34 2020/02/26
【派錢1萬】香港與澳門派錢大不同　澳門全民派錢10,000元小童嬰兒也有份
新冠肺炎 澳門 武漢 肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
15:02 2020/02/28
【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝
13:52 2020/02/28
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝
【恐怖茶餐廳】中環茶餐廳賣二手檸檬茶　食客飲完一啖退回餐廳循環再賣
今日 10:31
【恐怖茶餐廳】中環茶餐廳賣二手檸檬茶　食客飲完一啖退回餐廳循環再賣