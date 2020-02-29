【新冠肺炎】澳門下周派包機接濟留湖北居民　位於武漢或周邊地區優先接送

▲ 澳門將於下星期派包機接回濟留湖北居民，位於武漢或周邊地區可獲優先接送。（資料圖片）

現時澳門尚有百多名居民濟留湖北，澳門政府決定，下周近周末會派包機，接濟留居民回澳。

自湖北多個城市封城後，百多名澳門居民無奈濟留。澳門衞生局今日（29日）表示，下周約周末會派包機到湖北，接回濟留澳門居民，其中在武漢或周邊地區的居民可獲優先接載，但詳情待議。

衞生局局長李展潤指，會確保回澳的居民沒有染病、沒有發燒或呼吸道徵狀、沒有與新冠肺炎（武漢肺炎）確診者有緊密接觸等，確保機組人員安全。

責任編輯：陳梓蔚