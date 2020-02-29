【新冠肺炎】澳門下周派包機接濟留湖北居民 位於武漢或周邊地區優先接送 社會 18:02 2020/02/29 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 澳門將於下星期派包機接回濟留湖北居民，位於武漢或周邊地區可獲優先接送。（資料圖片） 現時澳門尚有百多名居民濟留湖北，澳門政府決定，下周近周末會派包機，接濟留居民回澳。 自湖北多個城市封城後，百多名澳門居民無奈濟留。澳門衞生局今日（29日）表示，下周約周末會派包機到湖北，接回濟留澳門居民，其中在武漢或周邊地區的居民可獲優先接載，但詳情待議。 衞生局局長李展潤指，會確保回澳的居民沒有染病、沒有發燒或呼吸道徵狀、沒有與新冠肺炎（武漢肺炎）確診者有緊密接觸等，確保機組人員安全。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開 賭客戴口罩及申報健康才准入內 12:07 2020/02/20 【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開 賭客戴口罩及申報健康才准入內 【新冠肺炎】受疫情影響經濟 澳門提早至4月派錢每人1萬 13:48 2020/02/24 【新冠肺炎】受疫情影響經濟 澳門提早至4月派錢每人1萬 【派錢1萬】香港與澳門派錢大不同 澳門全民派錢10,000元小童嬰兒也有份 18:34 2020/02/26 【派錢1萬】香港與澳門派錢大不同 澳門全民派錢10,000元小童嬰兒也有份 新冠肺炎 澳門 武漢 肺炎 武漢肺炎