【新冠肺炎】北角佛堂患者46歲媳婦確診　佛堂感染人數佔整體病例15%

▲ 位於北角美輪大廈的福慧精舍佛堂感染群組已增加至15人。（曾耀輝攝）

本港晚上（29日）新增一宗感染個案，令總確診人數增加至95人。晚上確診一名46歲女患者與「福慧精舍」佛堂群組個案有關，是一名患者的媳婦，令佛堂感染群組增加至15人，佔整體個案15.7％。

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衞生防護中心在晚上公布，患者為一名46歲女子（為第95宗個案），為2月27日確診70歲女子（為第92宗個案）的媳婦。病人過去健康良好，居於將軍澳寶盈花園第4座。病人為確診個案密切接觸者，已於2月27日起入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心。

確診媳婦並沒有到訪佛堂

中心指她今日出現喉嚨痛，其深喉唾液樣本對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，入住基督教聯合醫院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的丈夫和兒子正在接受檢疫。

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福慧精舍佛堂感染群組增至15人

衞生防護中心的流行病學調查顯示，第95宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92及93宗個案合共15名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。

避免聚餐或聚會等社交活動

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。就接觸者追蹤的進度，根據中心的初步流行病學調查顯示，本地社區中出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會。中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

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記者：伍瑋瑋