【長洲太平清醮2020】因應新冠肺炎疫情　今年取消搶包山及飄色巡遊活動

▲ 長洲太平清醮今年將取消搶包山及飄色巡遊

長洲太平清醮值理會公布，因近期新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，調整本年度的長洲太平清醮活動，取消包山嘉年華、搶包山比賽、飄色巡遊，但傳統祭祀科儀、會景巡遊將按照習俗繼續舉行，也請長洲街坊遵循三日的齋戒習俗。

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長洲太平清醮值理會在網上公布最新的安排：

1.​ 各項祭祀科儀將按照傳統習俗繼續舉行；包括在北帝醮場的神棚、大​​士王棚、三座大包山、潮州大包山 ，北社街36 座包山，喃嘸棚，​​​神功戲，祭幽等等。

但原定在 4月29日 (四月初七日) 的醒獅麒麟點睛將​​​會取消。

​2.​4月30日 (四月初八日) 會景巡遊繼續舉行 。但飄色及小童參與的​​​活動，例如擔彩旗等將會取消。 原在大石口天后廟前的嘉賓棚將會取消，不設嘉賓席。所有巡遊隊伍，按照原定路線巡​​遊至大石口天后廟前便送神鑾回北帝廟醮場或依照往年一樣自行解散。

​​3. 齋戒習俗。按照傳統由4月28日至30日 (四月初六至初八) 齋戒三天,​，請各位奉行齋戒，祈求身體健康，合境平安。

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長洲太平清醮值理會指出，與康樂文化​​事務署合辦的2020 包山嘉年華；包括在5月1日凌晨的搶包山比賽全部​​取消，學填色及繪畫比賽除外，又指最新安排是根據現時疫情而定，如疫情惡化，安排有可能再變動，​​適時再通知各位市民。

又指​是次疫情嚴重影響市民生活及社會經濟，抱著積極謹慎態度應對，務求轉危為機，為將來的日子做好更穩固的根基，為長洲帶來平安健康的生活。

責任編輯：伍瑋瑋