【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招

▲ 韓國一名女公務員與後來確診的患者在升降機內共處約一分鐘，後來亦被確診新冠肺炎。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，其中南韓的確診病例已至少達到3150宗，死亡人數增至17人。當中，一名女公務員與後來確診的患者在升降機內共處約一分鐘，雙方全程沒交談，只因未戴口罩，最後亦被確診感染新冠肺炎。

據韓媒JTBC報道，南韓首爾城東區工作的一名41歲女公務員，上月18日與一名後來確診的明成教會牧師共乘同一部升降機。其間兩人並無沒有交談，但均沒有戴上口罩，兩人在升降機內共處了約1分鐘，該名女公務員之後確診。不過，當時升降機內還有女公務員的兩名孩子，但由於兩名孩子當時均有戴口罩，經檢測證實他們對病毒呈陰性反應。

大韓醫學會主席崔在旭（Chae-Wook Choi）指出，電梯內是狹窄空間，很難保持超過2米的安全距離，可能還是會透過微小的飛沫侵入肺部，也可能是碰觸到按鈕上殘留的病毒而感染。江北三星病院教授仔表示：「就算只是短時間，在密切接觸的電梯裡，一定要戴口罩。離開電梯以後，也要洗手30秒以上。」

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責任編輯:羅嘉欣