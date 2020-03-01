【新冠肺炎】梁卓偉：或有第二波爆發　仍需儲備幾個月的口罩量

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，香港大學醫學院院長梁卓偉今出席電台節目時表示，第一波疫情大抵已受控，目前復工復課的措施也陸續進行中，但不排除未來將會引發第二波的疫症。

【新冠肺炎】防疫勤清潔身體 沖涼時毋須大力清洗致發炎【附醫生建議】

在國外，針對南韓、伊朗、日本以及美國亦有新的感染個案， 相對國內的情況已大抵受控，但國外的第一波疫症才剛剛開始。為免引起恐慌，即使全球不同地區已出現本土傳播，世衛針對症情避免使用「大流行」字眼，但「大流行」情況確實已出現。

梁卓偉指出疫苗應該會一年後才出現，針對冠狀病毒的疫苗研發需時，若然沒有持續性免疫的抗體，日後亦有機會復發。

有科學家擔心疫苗會因免疫力反應而加強病徵，因此針對疫苗仍有很多未知之數，現階段來說全球人類也有機會受感染。現時仍要透過血清測試，確實了解有多少人染病後，方能知道有關感染的死亡率。

他表示港大正在做最後階段的報告，並於未來一星期發表關感染的死亡率。而針對疫症，現時應以「圍堵，拖延與科研」的方法應對，只好「拖得幾耐得幾耐」。

【新冠肺炎】新英倫醫學雜誌刊中大研究：近6成患者無發燒 死亡率1.4%

【新冠肺炎】醫院細菌多染病風險高 腫瘤科醫生分享癌症病人防疫須知

他相信疫情在本港相信未見頂，唯本港現時的感染個案仍然以群組傳播，可以透過追蹤緊密接觸者，最終找到病毒源頭。

針對未來的復工安排，梁卓偉說，不應該癱瘓整個社會，但提醒復工時，僱主可採取彈性上下班及飯鐘安排，以分薄人流。

【新冠肺炎】駿洋邨至今8名鑽石公主號返港人士確診 張竹君：港不排除再有確診個案

【新冠肺炎】北角佛堂患者46歲媳婦確診 佛堂感染人數佔整體病例15%

他認為，離最黑暗時候亦有一段距離，疫情暫時依然未見頂，未來或許會進行社區大爆發，但隨着對疫症的認知越來越多，相信大家會防範得越好，又提醒市民應謹慎應對，仍需儲備幾個月的口罩量，切勿掉以輕心。

責任編輯：郭家穎