【新冠肺炎】康復者身上有抗體？ 梁卓偉指有待觀察

▲ 港大醫學院院長梁卓偉表示，康復患者身上是否存在抗體仍待觀察。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續，本港確診個案至今已有95宗。港大醫學院院長梁卓偉表示，本港新型冠狀病毒病例大多數病徵較輕微，康復患者身上是否存在抗體及保護性仍需作進一步觀察。

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梁卓偉今早（1日）出席一個電台節目後表示，中國以外的地方正開始有社區傳播，甚至乎開始有死亡個案，在一個死亡個案的背後或已有100個確診病例，認為香港要做好圍堵策略。

被問到新冠肺炎的病人在出院後會不會再次復發，梁卓偉指，不論是在季節性風土病或是中東呼吸綜合症中，都會有可能發生。主要是取決於他們在發病時的病徵比較輕微，有可能是沒有一個免疫的抗體，當沒有免疫抗體時，即代表就算日後有機會再次受到感染，又 認為病毒在本港成為風土病 並不意外。

他又指，新型冠狀病毒與2003年的沙士並不一樣，因曾患沙士的病人是中至重病，所以其免疫力較高、保護力較長久，但今次的病例大多數為比較輕微，至於患者身體有沒有抗體及保護性仍需作進一步觀察。

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至於日本有患者出院後再病發，他相信該名患者未必是一個典型病例，因病人有可能是確診住院後幾天就出院，沒有完全康復。他又指，因現時未有完整細節及臨床報告，希望市民應等待醫生及科學家的研究工作完成後再做定論，「不要自己嚇自己」。



另外，他又提到早前有不少國家已在湖北撤僑，有關人士返回國家後，有1%至1.5%患者對病毒有有呈陽性反應，認為港府在利用包機將港人接返港是一個人道行動，但強調為了其自身、在港的家人安全，以及保護香港減低社區傳播的風險，一定要做好防禦措施，包括檢疫和快速測試等。

責任編輯：郭詩詩