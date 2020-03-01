張建宗稱財政預算案突顯政府帶領香港渡過難關的決心

▲ 張建宗稱，政府將會接二連三推出大量利民惠民的措施，可以說是接踵而來。

政務司司長張建宗今日（1日）發表網誌表示，政府運用多年積累的財政儲備，推出1,200億元的逆周期措施， 突顯整個政府問責團隊帶領香港渡過難關的決心和承擔，並期望 立法會盡早通過財政預算案的撥款議案。

張建宗以「陰霾中的一度彩虹 惠民措施接踵而來」為題發表網誌，當中提到本港由去年至今，本港受不利因素拖累，經濟和社會發展經歷非常困難的一年。隨着環球經濟增長放緩，加上中美貿易摩、 暴力的社會事件、以至新型病毒疫情等，令香港雪上加霜，構成「三重打擊」。

因此，政府運用多年來積累的財政儲備，以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為重點，推出1,200億元的逆周期措施，包括向18歲或以上香港永久性居民發放10,000元， 以帶動本地消費，紓緩市民經濟壓力， 料可惠及約700萬人。 而新一份財政預算案，突顯整個政府問責團隊帶領香港渡過難關的決心和承擔。

張建宗說， 政府從去年8月起接連推出四輪措施，共涉及超過300億元，以紓民困、撐企業、保就業。而政府剛於2月21日獲立法會財務委員會批准300億元的撥款成立「防疫抗疫基金」，實施24項防疫抗疫措施，以提升政府及相關各方應對疫情的能力，以及向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響的企業及市民提供協助或援助。

他又指， 政府將會接二連三推出大量利民惠民的措施，可以說是接踵而來。政府會密切留意各項因素為本港經濟和民生帶來的影響，及時評估實際情況，以便適時推出新措施作出應對，並確保公共財政的可持續性，審慎配合施政，並用得其所。

他期冀望立法會盡早通過財政預算案的撥款議案，讓措施早日落實，造福市民。



責任編輯：郭詩詩