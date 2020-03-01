鄭若驊：以「多元經濟」為主　鞏固香港的國際法律地位

▲ 律政司司長鄭若驊今發表網誌，指會積極推動與「多元經濟」相關的新措施。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊今日發表網誌指會積極配合財政司司長陳茂波於上周三（2月26日）發表的財政預算案，以「多元經濟」的相關措施，發揮促成交易和解決爭議優勢。

鄭若驊指，律政司指會積極推動與「多元經濟」相關的新措施和持續進行的工作律政司去年一月成立的普惠避免及解決爭議辦公室，目的是加強統籌和實施在避免及解決爭議範疇中的措施，進一步鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的地位。

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又稱律政司一直積極爭取國際爭議解決機構在香港落戶，以應對因為「一帶一路」和大灣區發展而不斷增加的法律及爭議解決服務需求，除此以外，國際機構在香港設立辦公室，亦有助提升香港在國際法律及爭議解決服務中心的地位。我們現時在中央政府的支持下，正在探討亞洲非洲法律協商組織在香港設立區域國際商業仲裁中心的可行性。

現正積極爭取香港繼續主辦國際及政府間組織的決策會議，包括在今年主辦第59屆亞非法協年會及聯合國國際貿易法委員會第三工作組的間會。與此同時，律政與其中一所全球頂尖國際法學術機構的海牙國際法學院達成協議，支持其與亞洲國際法律研究院合作，由今年開始在香港定期舉辦法律課程，期望這項合作能為本港及周邊地區的法律人士提供優質的培訓和進一步提升香港的國際形象。

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最後表示律政司會繼續積極推展新的政策措施，與其他司法管轄區和國際組織磋商和訂立合作或伙伴安排，在香港舉行重要國際盛事和活動，並會致力透過海外的能力建設和推廣活動提升香港在促成交易和解決爭議方面的國際形象。

責任編輯：郭家穎