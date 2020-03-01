【千萬招親】傳拳王為30歲長女覓真愛　泰臣擲千萬嫁妝予未來女婿

▲ 泰臣被指以千萬美元為長女招親。

曾參演《葉問3》等電影、現年53歲的拳王泰臣（Mike Tyson）先後經歷過3段婚姻的他育有8名子女。一代拳王泰臣雖然外表兇惡，內心卻是溫柔的慈父。

他視30歲的長女Mikey Lorna Tyson為掌上明珠，可是女兒桃花運一般，所以最近有傳泰臣以1000萬美元（約7800萬港元）作為女兒嫁妝費以招婿。

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▲ （Mikey Lorna Tyson IG圖片）

泰臣招親

事因有指Mikey Lorna Tyson的戀愛運不順，30歲的她仍嫁杏無期，因而令泰臣為愛女的人生大事緊張起來，願意支付1000萬美元給未來女婿。

消息傳開後引來網民議論紛紛，甚至有網民表示即使沒有千萬嫁妝仍願意娶她。

▲ 拳王大女長女Mikey Lorna Tyson。（Mikey Lorna Tyson IG圖片）

▲ Mikey Lorna Tyson（左）長得比爸爸泰臣還要高大。（IG圖片）

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泰臣暫未為事件作出回應，可是已有傳媒為是次的招親事件澄清為虛假報道。

另外，也有網民指揮霍無度的泰臣向來生活奢華，加上他曾被官司纏身以及需要償還股債，以致他早已將整副身家花光。