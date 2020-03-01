羅致光：全民派錢是最快最簡單為不同巿民紓困

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勞工及福利局長羅致光今日（1日）發表網誌表示，全民派錢有反對及批評的聲音，但他認為今年全民派錢才是最快最簡單、為不同情況的巿民紓困。

羅致光在網誌指，去年下半年的修例事件、中美貿易糾紛以至過往個多月的疫情，令多個行業如旅遊、零售、飲食、進出口貿易以至建造業等受到重創，其他行業或多或少都受到不同程度的影響。

勞工及福利局收到非常多的意見要為不同行業及不同境況的巿民提供援助，就如因從內地回港要強制檢疫14天的人士，因要照顧家人，或無法安排在港居所，而無法在這段時間回港工作；有部分居港及每天到內地工作的人士面對類似情況；亦有打工仔因被強制檢疫14天而無法開工，手停口停。

他又指，全民派錢亦有反對及批評的聲音，包括認為有限資源應該有針對性，亦要有資源再分配效果。他認為，今年全民派錢才是最快最簡單、為不同情況的巿民紓困。基層巿民來年亦有不同的額外現金津貼，其中防疫抗疫基金中的合資格在職家庭津貼及學生資助住戶特別津貼，目標六月底前開始發放；而財政預算案中針對基層巿民的現金津貼，亦可在立法會通過後約一個月發放。

羅致光指，有關措施絕大部分是利用現有制度，因此可在較短時間內發放。以現時疫情而言，不論失業與否，絕大部分打工仔都受到不同程度的影響。全民派錢，以及加上利用與低收入家庭有關的制度「加碼」，某程度上向低收入家庭傾斜，便可達至既符合現屆政府的理財原則，亦同時可以盡快達致紓困的功能。

他續指，雖然有關措施未必完全針對有特別需要人士，但應能為所有有需要人士提供基本的支援。

責任編輯：郭詩詩