【新冠肺炎】杭州首宗患者康復後遺症曝光 肺受損無法蹲下只能跳起1厘米

▲ 杭州首宗患者康復後遺症曝光 ，肺受損無法蹲下只能跳起1厘米。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，浙江杭州首宗確診新冠肺炎的黃姓男子近日康復，後遺症亦曝光，雖成功擊退新冠肺炎，惟肺部嚴重受損，無法蹲下及長時間走路，只能跳起1厘米。

據內地媒體報道，現年32歲黃男，1月中和同事去武漢出差，數日後去華南海鮮市場附近一個火車站上車回杭州，回到杭州後，即發燒及全身無力，到醫院檢測後，證實確診新冠肺炎，成為杭州首名確診者。經隔離治療，黃男終在2月12日出院，再轉到隔離點接受為期14日的醫學觀察。

黃男康復後接受媒體訪問時表示，身體元氣大傷：

我現在肺部的損傷，比重症病人還嚴重，因為病毒吸入量很大。以我現在的身體情況，還沒法工作。我沒法下蹲，也不能長時間走路，起跳只能跳一厘米。長時間走路的話，腿部很酸，很悶。

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因身體尚未恢復未能工作，黃男決定多在家隔離數天，於空閒時間按身體狀況做運動，希望慢慢鍛鍊返回之前的狀態。

湖北省華中科技大學附屬協和醫院神經內科主任胡波團隊，日前在醫學研究論文預印本平台「medRxiv」上，發表最新研究，指逾三成武漢肺炎患者有頭痛、頭暈、意識障礙、急性腦血管疾病、味覺、嗅覺減退、骨骼肌損傷，反映武漢肺炎損害神經系統，重症患者出現症狀的風險更高。

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責任編輯：羅嘉欣