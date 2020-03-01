【法證先鋒IV】謝芷倫獲讚專業揭幕後花絮　感謝監製梅小青給予機會發揮

▲ 謝芷倫在《法證先鋒IV》的表現，令李施嬅大讚專業。（取自謝芷倫facebook）

《愛．回家之開心速遞》「Mandy」謝芷倫（Jan），在《法證先鋒IV》扮演被放在真空袋的屍體，令網民及在《法證先鋒IV》合作的李施嬅大讚專業。

據謝芷倫早前接受TOPick訪問透露，在拍攝逼真，所以真的要把袋中空氣抽出，她試過壓到臉部、眼球、鼻都變形。

謝芷倫並謂：「數場膠袋戲中，外景那一場戲最為深刻，『瞓』了個多小時也沒有移位，當然不會將膠袋封口，因為我不想浪費岀岀入入的時間。」果然專業。

▲ 謝芷倫在《法證先鋒IV》演的珠寶店職員被殺後，遭封在真空袋內。（取自謝芷倫facebook）

《法證先鋒IV》謝芷倫扮死屍瞓真空袋1個多小時，詳情請睇 http://bit.ly/386LEVw

雖然她在《法證先鋒IV》的單元已經完結，不過謝芷倫為多謝觀眾愛戴，在昨天（2月29日）晚上於個人社交平台上載幕後拍攝花絮照片，她表示感激監製梅小青及方俊華（Ben Fong）繼《宮心計2深宮計》後，再給她機會演出特別的角色，寫道：

behind the scene 感謝監製小青姐，Ben Fong俾機會我，感激所有工作人員和演員們的照顧

之後，懂得現台舞、社交舞的的謝芷倫，又上載了一段在海傍跳舞的短片，網民讚她多才多藝。