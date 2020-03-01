陳茂波：對香港經濟仍抱信心　以逆周期措施令經濟早以復甦

▲ 陳茂波指繼續積極推動經濟多元化發展。（資料圖片）

接上周三發表的財政預 算 案，財政司司長陳茂波今發表新一輪的網誌，指 接下來重要的工作，是積極向市民及不同界別好好解釋預算案的措施背後的政策考量及執行細節，讓社會可更全面地了解相關內容。又在過去數天透過不同渠道解釋預算案的詳情，希望預算案的措施，能有效地振興經濟，以緩解市民的收入壓力。

陳茂波表示，對香港經濟還是抱持信心， 希望透過大力度的逆周期措施，令經濟能盡早得以復甦，將經濟下滑的幅度盡可能減少一點，並稍為緩和這次經濟調整的痛感和影響，保住經濟的元氣，增添回升的動能。預測在2021至2024年這四年間，平均每年經濟實質增長2.8%，僅稍低於過去十年2.9%的趨勢增長。

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他又指，如果細看回歸以來本港的經濟軌跡，不難發現無論是1998年的亞洲金融風暴、2003年的沙士疫情，抑或2008年的金融海嘯，經濟在挺過低潮後，往往有較顯著的反彈。雖然現在並不可以完全複製2003年時有利經濟快速反彈的措施，但粵港澳大灣區建設和一帶一路倡議，以至內地漸趨富裕的龐大市場，都為本港帶來龐大的機遇。此外，鄰近的亞洲地區國家近年發展迅速，例如東盟已取代歐洲成為香港第二大的貿易伙伴，都可以讓香港的金融服務、創科、空運物流，以及專業服務等行業大展拳腳。

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他表示，未來將會密切注視經濟環境的變化，繼續積極推動經濟多元化發展，在鞏固優勢產業的同時，努力培育新的產業、尋找新的增長點，借助科技讓企業提升營運效益及生產力、升級轉型，並推動經濟尋索新的出路與發展模式。

責任編輯：郭家穎