【新冠肺炎】日本疫情爆發廁紙尿片被搶光　M巾炒至天價240元一包

▲ 日本在新冠肺炎疫情下人人自危，除了廁紙外，近日更掀起M巾及尿片搶購潮。

新冠肺炎（武漢肺炎）正在日本爆發，確診人數持續增加，不但防疫物品掀起搶購潮，連廁紙、衞生巾、尿片及泡麵等也被搶購一空。有日本少女在社交網民大呻買不到衞生巾，網上更出現炒價M巾，高達3,333日圓（約240港元）一包，令下周即將M到的她非常徬徨。

有日本女網民在社交平台twitter貼出數張相片，可見衞生巾及尿片的貨架空空如也，她抱怨道，自己下星期即將經期到，但現時市面上「一巾難求」，很多人也大量搶購衞生巾囤貨，令有急切需要的人買不到。

網上有人高調宣揚自己購入數十箱衞生巾，請他們停止搶購，我非常困擾。

▲ 整個貨架只餘下3包尿片。（twitter圖片）

網民轟賣家卑劣

另一女網民打算網購衞生巾，發現連衞生巾也被炒賣至天價3,333日圓（約240港元）一包，只有22塊，她在twitter出帖文後引起熱議，紛紛表示難以置信，直斥賣家卑劣。

謠言指廁紙與口罩原料相同

日本網上正流傳多則謠言指，廁紙和口罩原料相同，引發民眾陷入廁紙搶購潮，連帶其他日用品如紙巾、尿片和杯麵也被搶購一空。靜岡縣有製紙企業澄清，口罩原材料為不織布，與廁紙的原料無關。

面對日本政府抗疫不力，日本民眾紛紛高呼安倍辭職，連體育報章也大字標題叫「安倍政府別鬧了」。「安倍辭職」與「廁紙」、「衞生巾」近日更成為日本twitter熱搜關鍵字。

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責任編輯︰林綺玲