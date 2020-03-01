【新冠肺炎】調景嶺都會駅fusion員工確診　今起停業14天

▲ 將軍澳都會駅的「Fusion」超級市場一名員工確診感染上新冠肺炎。（資料圖片）

屈臣氏集團今日（1日）發聲明指，旗下的「Fusion」超級市場調景嶺都會駅分店，一名兼職收銀員確診感染新型冠狀病毒，即日起暫停營業14日，進行全面清潔及消毒，店內所有新鮮食品會棄掉，所有員工亦會在家隔離14日。

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發言人指，百佳超級市場於2月27日獲悉調景嶺都會駅分店一名兼職收銀員的家人確診感染「2019冠狀病毒病」，該員工於當天起已沒有上班，該分店亦於當天晚上徹底清潔和消毒，至昨日（29日）晚上10時50分，得悉該員工亦已確診，現正於醫院接受治療。

發言人稱，為確保員工及顧客的安全，該店由即日起暫停營業14日至3月14日，將再次作進一步全面清潔及消毒；店內所有新鮮食品亦會即時棄掉，該店所有員工在家隔離14日。

另外，該分店亦即已即時採取以下防疫措施，包括於2月27日關閉後，進行了徹底清潔和消毒所有設備、工作設施和地面、額外聘請專業清潔承辦商徹底清洗空調及通風系統，以及指派一名員工每天經常清潔和消毒剛用過的購物籃和購物車。

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責任編輯：郭詩詩