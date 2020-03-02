【口罩垃圾】口罩棄置潮從山野延伸至海洋　海洋保護組織在偏遠海灘拾獲大量口罩

▲ 海洋保護組織OceansAsia日前指，研究團隊近日發現棄置口罩陸續隨着海流漂至偏遠的海灘。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，不少港人在周末紛紛到郊外避疫，但有人卻在山野間隨意棄置口罩，現象甚至已蔓延至海灘。海洋保護組織Oceans Asia昨晚（29日）在facebook發文指，研究團隊近日發現棄置口罩陸續在海灘上出現，讓他們感嘆「口罩的短缺潮遺憾地沒有在海灘上出現」。

從照片可見，組織成員近日在海灘拾獲大量的棄置口罩，當中包括不少外科口罩及N95口罩。據Oceans Asia介紹，研究團隊目前正在大嶼山西南面的索罟群島，進行為期一年的有關海上微型塑膠及碎屑的研究。

然而，團隊發現海灘近期出現不少隨海流漂來的棄置口罩，除了衞生惡劣的觀感外，團隊還發現這些棄置口罩自疫情爆發後，估計僅花費了約6星期的時間就在團隊所身處的偏遠海灘出現，形容情況令人非常遺憾。

隨着疫情近期未息，市民都不敢在區內逗留，繼而湧往大自然遠足，脫下口罩呼吸新鮮空氣。不過不少人都沒公德心，把垃圾、甚至用過的口罩隨處在大自然亂丟，增加播毒風險。

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責任編輯:羅嘉欣