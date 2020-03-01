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【齊心抗疫】美孚新邨帶頭減2個月管理費共渡時艱　商戶及住戶最多慳2800元

休閒 13:56 2020/03/01

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

美孚新邨第6期業主立案法團宣布豁免住宅、商舖、停車場的2個月管理費。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，各行各業生意難做，市民亦增加開支購買防疫物品。在艱難的時刻下，美孚新邨第6期業主立案法團宣布，豁免住宅、商舖、停車場的3月及4月管理費，每戶可節省2,000元至2,800元不等，是首個豁免管理費的大型屋苑。

逾50年歷史的老牌屋苑美孚新邨共有8期99座，其中第6期業主立案法團率先貼出通告宣佈，豁免3月及4月的管理費，涉及座數共13座。

美孚北區議員李俊晞接受TOPick查詢時表示，今次豁免管理費是業主立案法團衡量過盈餘後主動提出，不論住宅、商舖及停車場都有份。居民對此紛紛表示好開心，因近期不少居民在工作上收入大減，豁免管理費能減輕一點經濟壓力。

美孚北區議員李俊晞收到不少街坊主動提供消毒物品作派發。（李俊晞提供相片）

街坊主動提供消毒物品作派發

李俊晞續指，其他期數的居民亦希望其法團跟隨，但李指每一期數的法團是財政獨立，會否跟隨豁免要視乎其財政狀況而決定，他會向各法團表達居民意見，一起共渡時艱。

因應疫情下口罩及消毒物品難求，李俊晞除了向街坊派發口罩外，更接獲不少街坊主動提供酒精搓手液及漂白水，以派發予其他邨民，發揮守望相助精神。

【口罩難求】善心父子派650個口罩予街坊　爸爸：讓兒子感受香港人的正能量

【齊心抗疫】不忍見長者通宵排隊買口罩　元朗食店免費派口罩贈米助街坊

記者︰林綺玲

正能量 網絡熱話 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 美孚新邨 管理費 商舖

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