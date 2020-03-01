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【新冠肺炎】梁卓偉籲復工自攜自家飯　7種不宜微波爐翻叮食物

健康 16:48 2020/03/01

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

對於梁卓偉呼籲打工仔自攜「住家飯」的做法，原來並非每樣食物都可放到微波爐加熱。

本港的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港大學醫學院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉今早（1日）接受電台訪問時指，儘管政府已宣布多個部門將於明日（2日）起復工，但他亦呼籲市民勿掉以輕心，並奉勸打工仔近期午膳宜自攜「住家飯」。

對於多個政府部門明日(2日)起陸續復工，梁卓偉建議僱主可容許員工彈性下班，盡量分散下班時的人流。此外，亦可分時段安排員工的午膳時間，辦公室座位間盡量分隔開點，並開窗引入新鮮空氣。

至於員工方面，他又呼籲打工仔近期避免一同外出午膳，最好自攜「住家飯」。至於餐廳食肆則應減少用圓枱，食客不要對坐，令飛沫可集中向同一方向。

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七大食物不宜「翻叮」

不過對於梁卓偉呼籲打工仔自攜「住家飯」的做法，原來並非每樣食物都可放到微波爐加熱。據英國食品標準局（Food Standards Agency）過去的建議，以下有7種食物不宜用來「翻叮」：

1. 米飯
米飯是常見的隔夜食物，其實加熱不是問題，只是此前的儲存方式錯誤，分分鐘可引致食物中毒。未煮熟的生米本身含有可引致食物中毒的細菌孢子，煮熟後仍然生存，若之後米飯留在室溫，孢子會急速繁殖，並製造毒素，可引致嘔吐或腹瀉，即使翻熱後亦不能消除這些孢子。

2. 芹菜
芹菜含有硝酸鹽，若將之翻熱第二次，熱能可把硝酸鹽轉化成有毒物質。

3. 菠菜
菠菜與芹菜同樣含有硝酸鹽，加熱後隨時可以致癌。

4. 蘑菇
煮熟後的蘑菇宜立即食用，且翻熱後當中的蛋白質會變質，可引致肚痛。

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5. 馬鈴薯
薯仔煮熟後留在室溫放涼，又不放入雪櫃的話，這種環境可令肉毒桿菌繁殖，翻熱後更會令這種細菌進一步滋生。

6. 雞肉
將雪藏後的冰冷雞肉第二次加熱，其蛋白質成分會出現變化，可引起消化問題。

7. 紅菜頭
含有豐富的硝酸鹽，翻熱後可引致肚痛。

翻叮食物還有兩個注意事項，就是需確保食物完全加熱，亦不要將食物翻熱超過一次。

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責任編輯:羅嘉欣

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