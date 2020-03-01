【新冠肺炎】再推高溫蒸口罩論　蔣麗芸：科學鑑證指不會破壞口罩結構

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新冠肺炎（武漢肺炎）持續，立法會議員蔣麗芸早前已提出過高溫蒸口罩論，不過早前有網民就發布一張蒸口罩後，見口罩表層溶掉的相片，令人不禁質疑其做法的可行性，隨即使「蒸口罩論」捱轟。而蔣麗芸於昨日（29日）又重推「高溫蒸口罩論」，其在「Ann姐話你知」的節目中上載了一條短片， 稱口罩為預防感染的必備之物，但不少人在欠缺口罩下，唯有重用口罩，又指出中台兩地專家的研究，發現蒸氣高溫消毒後不會破壞口罩結構。

▲ 早前有網民就發布一張蒸口罩後，口罩表層溶掉的相片，令人不禁質疑該做法的可行性。（網上圖片）

蔣麗芸指，內地中山大學附屬第三醫院傳染病學吳盟博士有嘗試以攝氏100度高溫蒸口罩10分鐘作消毒，其後指出外科口罩共分為三層，分別為外層、中層和內層。外面兩層是無紡布，中層是聚丙烯纖維，兩種材料相對穩定，並且能抵受攝氏100度左右的高溫，因此按照方法消毒並不會對它們的結構和成份造成損害。

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此外，她又舉出台灣中山醫學大學生物醫學科學系認為口罩是否能經過消毒重用，主要取決於消毒方式是否會影響口罩過濾力。該校的職業安全衛生學系教授賴全裕發現，以乾蒸口罩3分鐘，達5次後，口罩的過濾力只減少約7.5%。

其後，蔣麗芸又引用天津大學環境科學與工程學院劉俊傑博士的研究，經250倍的顯微鏡分析蒸過的口罩結構，發現口罩在蒸前及蒸後的並無明顯分別，甚至沒有出現穿孔或裂痕，稱綜合內地及台灣專家母研究後，都證明高溫消毒口罩可行。

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她相繼指出，近日香港標準及檢定中心檢測了一批PFE超過95%的口罩，於攝氏100度高溫下蒸10分鐘，再根據美國ASTM F2299標準測試，以查看是否會影響口罩過濾力，結果發現口罩蒸過後，平均的過濾功能只下跌0.11%，證明蒸氣高溫消毒後不會破壞口罩結構，其過濾與未蒸過的口罩幾乎冇分別。

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蔣麗芸認為以上的科學鑒證能供大家參考，假如在必須從用口罩的情況下，高溫蒸氣消毒口罩是可行的方法。又重申出街必須帶上口罩，減少聚會與勤洗手，相信携手努力下，必定能戰勝疫情。

責任編輯：郭家穎