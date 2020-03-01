【停課不停學】孩子長期網上學習易情緒低落　家長宜安排「斷綫時間」回復紙筆學習

▲ 孩子依賴電腦在網上學習多日易有情緒問題，家長宜安排一些斷網學習讓孩子調整狀態。（i-stock圖片）

全香港的學生們已經綫上學習超過三周了，接下來，直到四月二十日可能的復課，還要面對六、七周的綫上時間。毫無疑問，這是一場馬拉松比賽，來到了比較困難的階段。從我的角度，希望能給家長和孩子們一些有用的建議。

家長切勿以為孩子坐在電腦前，就是很輕鬆的。表面看起來的確如此，但大腦遠比面對面上課要累得多。因為由始至終，孩子對着的是一台機器，盯着的是屏幕，哪怕視頻的內容有變化，也沒有任何情感的溫度。所以，當孩子離開電腦前的時候，不要一味再逼迫孩子去做更多的功課，也切勿一味指摘孩子好像甚麼也沒做。

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家中能給孩子最好的支持，是情感溫度。很多學生已經一個多月沒有與朋友見過面。他們的社交全都放到了「雲端」，只能通過手機、電腦來完成。長期如此，會給心理狀態帶來很負面的影響。所以，作為孩子身邊最安全、溫暖、切切實實的情感來源，父母在這段時間要讓孩子感受到「家庭」的存在，讓他們汲取一些真情實感的溫度。

如果可以的話，父母應該幫助孩子安排一天的「斷綫時間」。連續五天，每天五、六個小時在電腦前上課有點太多了，最好每三天就有一天的時間可以調整狀態，回復到書本、紙筆等封閉式的學習世界。書本只是書本，沒有網絡link，也不會突然彈出一個消息，孩子可以更專心。

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能讓孩子暫時離開multi-task的狀態，解除長時間一心多用的壓力，有助於他們找回內心的平靜。父母要留意孩子，是否因為長時間、不間斷地在電腦上學習而感到情緒低落。如果是，就應當作出更適當的安排了。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「微光集」，原題為「綫上學習的調整期」。

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