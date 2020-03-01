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【遇人不淑】妻子蹲地洗衫做家務 丈夫嘲校花變免費保母：現在還不是乖乖給我做飯

親子 14:27 2020/03/01

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

妻子蹲地洗衫做家務 ，丈夫嘲校花變免費保母。

內地一名男子近日在拍下妻子辛勤做家務背景，然後竟嘲諷，稱妻子以前校花，追了4年終肯嫁給他，但就算那麽難追，現在還不是要給他免費當保母。該番言論一出，引起網民熱議，

微博近日有一個熱門話題叫做「追到喜歡的人是甚麼樣的體驗」，一名男網民上傳抖音影片截圖，只見妻子蹲在地上洗衣服，看得出妻子忙得不可開交，但他不僅沒有幫忙，還語帶嘲諷地說：

當年為了追妳，大學校花，送了多少花，妳閨蜜為難我，妳親戚為難我，現在還不是乖乖給我洗衣服，生兩寶，免費保母。

妻子蹲地洗衫做家務。（相片來源：網上圖片）

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另有網民上傳貼出其他抖音截圖，稱「當初老子追了妳4年才肯嫁給我，現在還不是給老子做飯洗衣」，「當年害老子追妳好多年，現在還不是老老實實的給我做飯、洗衣服」；而截圖中的妻子都在煮飯。

大批網民直斥這些人夫為人過分，直言「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」；有網民稱這些妻子遇人不淑，真是瞎了眼嫁給這些男人。

【不離不棄】醫生工作過勞倒下智力變5歲　太太悉心照顧十載：我永遠不會離棄他

責任編輯：王俊賢

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