港鐵站內外半小時被連環縱火　警方拘男子稱犯案覺得有「快感」

▲ 黃大仙警區(刑事)總督察莫子威稱，縱火是嚴重罪行，切勿以身試法。

黃大仙警區昨日(2月29日)拘捕一名男子，涉嫌與上周三（2月26日）於半小時內在港鐵站外及月台上4宗連環縱火案有關，警方在疑犯沙田住所，檢獲案中使用的打火機、八達通卡、穿著衣物和背囊。

黃大仙警區(刑事)總督察莫子威稱，被捕51歲男子，報稱無業，患有情緒病長達20年；有人被捕後承認犯案時覺得有「快感」。但初步調查事件與近月反修例示威活動無關。

▲ 警方在疑犯沙田寓所檢獲大量證物。

莫子威指，事發上周三晚上11時至11時半，警方接獲多宗縱火案，分別在黃大仙港鐵站外近龍翔道B2出口，以及港鐵站內月台九龍灣站、彩虹站及黃大仙站的垃圾筒亦相繼發生火警，幸迅即撲息，沒有人受傷。

▲ 警方調查發現疑犯使用的八達通出入閘記錄，與縱火案時間脗合。

黃大仙警區負責調查案件，翻查閉路電視鎖定一名可疑人，據悉，疑犯乘港鐵回沙田寓所時，在港鐵黃大仙站入站前在B2出入口近龍翔道點火燃燒垃圾，其後入站乘搭列車，但事後發現搭錯車，回程途中再以打火燃在多個月台燒垃圾筒內癈紙，未有使用助燃劑；警方經深入調查後，鎖定疑犯昨日拘捕，現以涉嫌連環縱火將其扣查。

莫子威表示，在港鐵站內縱火十分危險，可能構成嚴重傷亡，幸今次事件獲市民及港鐵職員合作，迅速發現起火及救熄。莫子威強調，縱火是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。呼籲市民不要以身試法。

記者：曾秋文、廖傑堯