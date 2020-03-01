【鑽石公主號】自我隔離28天後出關　黎芷珊戴自家眼鏡防疫慶生

▲ 黎芷珊完成28天自我隔離後終可出關！

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，當中鑽石公主號更累計超過600人受感染。曾經乘搭鑽石公主號的黎芷珊完成了28天的自我隔離，黎芷珊終於出關並與友人慶祝54歲生日。戴上自家品牌眼鏡的黎芷珊指近日的網上銷量大增，相信是因為大家都有意戴眼鏡抗疫。

剛剛54歲的黎芷珊外出與友人慶生，並於社交平台貼出近照。

▲ （黎芷珊FB圖片）

她留言：「我放監啦！Ended my self quarantine! 我今年嘅生日願望係疫情快啲過去，大家都身體健康！」

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▲ （黎芷珊IG圖片）

照片中，黎芷珊戴上自家品牌眼鏡，好好保護雙眼防疫。她又表示其眼鏡最近的網上銷量急升，「可能受疫情影響，大家都想戴眼鏡，且想找一些型格款式的眼鏡。」

▲ （黎芷珊FB圖片）

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黎芷珊早前與著名作家陶傑、張寶華及友人乘坐鑽石公主號郵輪，2月初証實有乘客確診後，在1月25日登船的她在5日後已經下船，亦有進行自我家居隔離，現已完成28天的自我隔離。