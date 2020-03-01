【鑽石公主號】鑽石公主號疫情嚴峻乘客人心惶惶　船長臨危不亂：我會最後一個下船

▲ 鑽石公主號船長Gennaro處理船上疫情時的表現獲乘客大讚。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，當中停泊在橫濱的郵輪鑽石公主號更成為疫情重災區。不過，鑽石公主號船長Gennaro在處理船上的疫情時就臨危不亂，時而為乘客說笑話解悶，時而發布重要疫情資訊，種種安定人心的表現讓不少乘客在下船後均對他大加讚揚。

▲ 停泊在橫濱的郵輪鑽石公主號早前成為疫情重災區。（法新社）

情人節送巧克力打氣

綜合外媒報道，今年44歲的Gennaro於1998年加入鑽石公主號的船東公主郵輪公司，他從最基層的見習生做起，並終於2018年當上鑽石公主號船長。據公司資料顯示，阿勒瑪在意大利的蘇連多半島出生，且總是熱愛海洋。

但令他意想不到的是，當船長所面臨最大的挑戰竟然來自新冠肺炎，在船上14天的隔離期內，船上超過700人被驗出呈陽性反應。

船上約2600名乘客全天候被關在狹小、甚至沒有窗戶的客艙，而且幾乎每天都有陽性反應的報告傳出，但船長仍然努力讓乘客保持消息靈通，同時不時提振乘客的士氣，當中他曾經透過解釋船名的由來，為乘客打氣：

鑽石其實是一塊炭，在壓力下表現得特好的炭......我有信心，乘客與組員像家人般團結，我們一定可以一起成功完成這趟旅程。全世界都在看我們，這是我們必須展現力量的另一個理由。

而在情人節當天，船長更特意向每一名乘客致贈心型巧克力、蛋糕以及打氣的字條，並朗誦聖經的名句：「凡事包容．凡事相信．凡事盼望．凡事忍耐。」

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▲ 乘客早前須在船上隔離14天。（法新社）

乘客感激船長領導

儘管船上隔離檢疫的日子並不好過，乘客都要繃緊神經，仰靠船長安撫人心。據一名乘客在社交媒體上指：「船上沒有亂成一團，船長的領導是原因之一。定期公布資訊，徵詢過衞生官員後回答乘客有關疫情的問題。走在甲板上，為藥品的配送延誤道歉……我希望國家的領導人能像他這樣。」

另一名乘客則說船長讓他想起安全迫降在紐約赫德遜河上的「薩利機長」。對於乘客的支持，船長始終心存感激，對於有人稱為他為「無畏的指揮官」，他僅淡淡表示自己一切都好，跟開始隔離前沒有兩樣，「就是多了幾根白頭髮」。

根據鑽石公主號郵輪所屬公司通報，船員已開始下船，但「船長將繼續留在停靠在橫濱的郵輪上，指揮郵輪並協調公共衛生官員的工作，以確保船員的安全、健康和利益」，「船長目前身體健康，他一直帶領船員共同應對這非同尋常的時刻。他希望能盡快回家，但他已明確表示，自己會最後一個離船」。

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責任編輯:王俊賢