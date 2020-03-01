政府：明日起陸續安全有序恢復公共服務

▲ 政府表示，明日(2日)起，政府會在加強措施以減少社交接觸和病毒感染的大前提下，陸續恢復更多公共服務。（資料圖片）

政府在Facebook專頁「添馬台」表示，明日(2日)起，政府會在加強措施以減少社交接觸和病毒感染的大前提下，陸續恢復更多公共服務；最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

政府指，由於疫情持續，為了阻止病毒傳播，一些公共設施，例如公眾游泳池、室內運動設施等，不宜在現階段重新開放，而一些需要時間部署所需物資和作特別安排的部門，會分階段恢復服務。

責任編輯：莫稼浩