政府：明日起陸續安全有序恢復公共服務 政治 16:04 2020/03/01 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 政府表示，明日(2日)起，政府會在加強措施以減少社交接觸和病毒感染的大前提下，陸續恢復更多公共服務。（資料圖片） 政府在Facebook專頁「添馬台」表示，明日(2日)起，政府會在加強措施以減少社交接觸和病毒感染的大前提下，陸續恢復更多公共服務；最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。 政府指，由於疫情持續，為了阻止病毒傳播，一些公共設施，例如公眾游泳池、室內運動設施等，不宜在現階段重新開放，而一些需要時間部署所需物資和作特別安排的部門，會分階段恢復服務。 責任編輯：莫稼浩 相關文章 【新冠肺炎】港府官員捐出一個月薪酬 公益金：將用於未獲政府資助社福機構 16:29 2020/02/29 【新冠肺炎】港府官員捐出一個月薪酬 公益金：將用於未獲政府資助社福機構 張建宗稱財政預算案突顯政府帶領香港渡過難關的決心 今日 11:15 張建宗稱財政預算案突顯政府帶領香港渡過難關的決心 政府譴責旺角及葵涌診所破壞行為無法無天 今日 13:48 政府譴責旺角及葵涌診所破壞行為無法無天 政治 香港政府及法定機構 政府／議會運作 政府工