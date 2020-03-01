警方在旺角太子拘捕115人有警員一度拔槍　政府讉責暴徒行為

▲ 警方在清理示威者以垃圾筒堵路雜物。（網上圖片）

警方指昨日（2月29日）晚上在旺角及太子一帶拘捕共115人，分別71男44女，年齡介乎15至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。案件分別由旺角警區刑事調查隊及西九龍總區刑事部跟進。事件中，有2名警員襲擊受傷送院。

港鐵太子站「831」半周年，昨晚約6時起，有示威者在旺角警署外集結，其後佔據行車綫，嚴重堵塞交通，亦有示威者用鐳射筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火。警方多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動。

▲ 旺角洗衣街附近有人縱火，要消防員到場開喉將火救熄。（網上圖片）

其間一名男警務人員在彌敦道與奶路臣街交界被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物及手腳襲擊，在生命安全受嚴重威脅下，於是拔槍戒備。該名男警務人員頭、手及腳受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

另一名男警務人員亦在豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

▲ 一名穿黑衣男子在花園街街市對出一間便利店外被警員拘捕。（網上圖片）

政府發言人今日（3月1日）譴責昨晚有暴徒在旺角一帶進行搗亂，破壞社會安寧，嚴重威脅市民的生命安全。暴徒堵塞道路、縱火、破壞公共設施、投擲汽油彈、並以磚頭和硬物襲擊警員，令數名警員受傷。警方使用了最低所需武力，進行驅散和拘捕行動，並會嚴肅跟進這些無法無天的行為，將暴徒繩之於法。

此外，位於葵盛圍的南葵涌賽馬會普通科門診診所，今日凌晨被人投擲汽油彈。醫管局譴責這些破壞醫療設施的行為，指嚴重威脅醫護人員及病人的安全，令無辜病人受害。醫管局呼籲停止破壞行為，並已將有關事件交警方處理及加強診所的保安。

記者：廖傑堯