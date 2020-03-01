【新冠肺炎】有醫護人員因口罩不合臉型　被列為緊密接觸者　

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞提醒醫護同事若有10%的體重改變，就應該重新進行面型配合測試。（車耀開攝）

衞生署和醫管局今日（１日）匯報新冠肺炎（武漢肺炎）最新情況，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱過去24小時醫院管理局共呈報49宗懷疑個案，就確診新冠肺炎共有96宗個案，其中2宗的個案病人離世，36位已經出院，60位病人仍然分別在10間公立醫院留醫，1位危殆個案以及3人嚴重。

截至今日中午12時再有3位病人相繼出院，分別為3號，8號及66號病人已經出院，另外60位病人仍然留院治療。第70號病人情況危殆，依然在深切治療部插喉，另外56位病人情況穩定。

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另有一位於2月18號20號及21號接觸過第58號男病人（69歲）的醫護人員，被列為緊密接觸者，需要病毒進行測試，雖然現時對病毒測試呈陰性節，但依然需要接受14日的隔離。

該醫護人員在處理病人時有穿着合適保護衣，有帶上N95，於幾年前曾做過面型配合測試，但其上司後來認為他所佩戴的N95未能完全適合臉形，故將他列為緊密接觸者，但就未有提及在接觸第58號男病人前有否重新接受面型配合測試。

基於體重能改變臉型，何婉霞指除了面形測試外，在攜帶N95時亦需要作呼氣測試，以保持口罩緊貼臉部，發揮功效。用者需首先在戴上N95後大力呼氣，其後以雙手在口罩兩旁檢查是否有漏氣情況，如有空氣會從口罩內漏出，則需要作出調整，若調整後口罩還是漏氣，則為不合用。她又建議醫護同事若有10%的體重改變，就應該重新進行面型配合測試。

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針對其中一位病人不幸離世，其報告已交往死因庭，但暫時未有解剖報告，需待死因裁判官作進一步調查才公布相關結果。何婉霞稱現時未有孕婦從內地回港，若有內地來港人士被懷疑染上新冠肺炎，醫護人員亦會考慮其感染風險而替其進行隔離政策。

在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是32%及50%。針對醫護個人防疫裝備仍有一個月存量，指出重大事故中心依然為疫情籌備防疫裝備。關於消毒方面，何婉霞稱自從提升緊急應變級別後，醫院的消毒等級也有所提高，看症時病人和醫生均會有戴上口罩。有關入院時的往序，醫生亦會做感染控制風險評估，查看病人發燒情況及接觸史，隨後會儘量安排獨立房間。

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責任編輯：郭家穎