【新冠肺炎】醫管局稱未有孕婦從內地回港　正調查離世病人解剖報告　

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指正等待死者解剖報告。（資料圖片）

衞生署和醫管局今日（１日）匯報新冠肺炎（武漢肺炎）最新情況，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱過去24小時醫院管理局共呈報49宗懷疑個案，就確診新冠肺炎共有98宗個案，其中2宗的個案病人離世，36位已經出院，60位病人仍然分別在10間公立醫院留醫，1位危殆個案以及3人嚴重。

截至今日中午12時再有3位病人相繼出院，3號，8號及66號病人已經出院，另外60位病人仍然留院治療。第70號病人情況危殆，依然在深切治療部插喉，另外56位病人情況穩定。

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另有一位醫護人員因曾接觸過69歲的第58號男病人，而需要進行測試，雖然現時對病毒測試呈陰性節，但依然會列為緊密接觸者，需要接受14日的隔離。該醫護人員當時有穿着合適保護衣，亦有帶上N95，但其上司認為個醫護人員他所佩戴的N95未能完全適合他的臉形，故將他列為緊密接觸者。

針對其中一位病人不幸離世，其報告已交往死因庭，但暫時未有解剖報告，需待死因裁判官作進一步調查才公布相關結果。何婉霞稱現時未有孕婦從內地回港，若有內地來港人士被懷疑染上新冠肺炎，醫護人員亦會考慮其感染風險而替其進行隔離政策。

在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是32%及50%。

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責任編輯：郭家穎