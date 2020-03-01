【新冠肺炎】本港今增1宗確診2疑似及2初步確診個案　2宗涉鑽石公主號返港乘客

▲ 本港今日（1日）新增1宗確診個案、2宗疑似個案，以及2宗初步確診個案。（車耀開攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未平息，本港今日（1日）新增1宗確診個案、2宗疑似個案，以及2宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日公布的個案中包括2名早前由鑽石公主號返港的乘客、1宗涉及北角福慧精舍佛堂，以及1對居元州街的夫婦。



2宗疑似個案均為早前由鑽石公主號返港的乘客，二人分別為一名68歲女士（第96宗的個案），以及56歲男士（第97宗的個案），兩人均乘坐第二班專機返港。



第96宗的個案為疑似個案，涉及一名68歲女士，她於2月16日至17日發燒，2月27日出現咳嗽情況，曾於日本檢驗時結果是呈陰性，現時於瑪麗醫院，其結果為初步陽性。據知，她朋友一同乘搭鑽石公主號旅行，二人住同一間房。回港接受檢疫時，在火炭駿洋邨自己一個人居住。

第97宗的個案為疑似個案，涉及一名56歲男士，沒有病徵，於2月29日港人從其血清抗體上檢驗結果為初步陽性，正在瑪麗醫院等候進一步檢測。他回港後接受檢疫隔離，於火炭駿洋邨與太太一同居住，太太須視乎檢測結果，是否考慮延長檢疫時間



另外，今日新增一宗確診個案，涉及一名71歲女士，相當其與北角佛堂有關，與家人一同居於藍田康瑞苑。她曾於2月12日有咳嗽及流鼻水，曾於2月14 25及26日到觀塘物華街一中醫看診。她曾於2月1日至5日，以及2月8日曾到佛堂做義工，幫忙準備食物。



據知，她曾於2月8日與第92宗個案患者聊天及用膳。她於2月29日致電衞生防護中心熱線，隨即安排到聯合醫院接受治療，今日確診。她平日除到佛堂外，亦會到北角春秧街街市及鯉魚門街市買菜。

張又稱，與北角佛堂有關者，目前聯絡到265個到過佛堂的人，有部份人已確診，另有38人接受檢疫中，另外有193人正在醫學監察。



第98,99宗的個案案涉及一對夫婦，分別為76歲女士以及其79歲丈夫，二人同住於元州街元樂樓。



76歲女士曾於2月28日出現發燒及氣喘，由於患糖尿病，需要接受胰島素注射，其女兒當日發現其身體不適，送她到明愛醫院，並發現她有發燒及肺部有花，今日確診初步陽性。她平日會到元州街公園及保安道街市買菜，沒有其他任何活動。

而79歲的丈夫亦有糖尿病及腎病，需打胰島素。他於2月27日於家中跌倒，至2月28日出現咳嗽，其子女於昨日（29日）發現他有不適，同晚將其送到明愛醫院急症室，肺部有花，今日確診初步陽性。

此外，張竹君表示收到廣東省一個通報個案。她表示，該名患者為廣東省確診人士，他於2月29日出現咳嗽情況，其後醫生確診其患上新冠肺炎。他於2月28日乘坐CX250的商務座經香港返回大陸，她呼籲曾乘坐該航班商務座的乘客請致電衞生防護中心。

另外，她又指，該名人士乘坐高速船回內地，其船的班次編號為3A109，據船公司指，當中約有79人於該班次，大部份為中國籍人士，呼籲如有港人乘坐其船的班次應致電衞生防護中心熱線。

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責任編輯：郭詩詩