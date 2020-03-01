【齊心抗疫】NGO欲自製口罩但覓地難　盼商家借地或平租助投疫

▲ 因應口罩短缺，有ngo訂購機器及材料，但因租金及工廠空間不足難以生產，呼籲商界協助生產。福幼基金會總幹事陳敏樂（左）、李小姐（右）。（曾耀輝攝）

由於各國口罩貨源短缺，本港早前牽起一股「本土自製口罩」熱潮，務求不假外求。然而，香港地少有心人多，有部分商人和團體成功購入原材料和口罩生產機，卻未能覓得無塵空間設廠，現時「巧婦難為無米之炊」，只能呼籲商界有心人借出或平租埸地。

福幼基金會是計劃自製口罩的非牟利慈善團體之一，基金會總幹事陳敏樂指，基金會自新年後積極為基層人士採購口罩，但屢次碰釘，

很多國家的口罩缺貨，我們曾經採購到一批印度口罩，但質量太差，根本不敢派出去。

為使基層「人人有口罩」，基金會四出打聽生產口罩的門路，終於聯繫到一位能訂購口罩機的朋友，並達成合作協議，由該名朋友訂購口罩機和原材料，基金會負責處理人手和埸地問題。

陳敏樂表示，4部口罩機和逾百噸原材料將於下周抵港，料如投入運作，可月產800萬個3層外科口罩，並打算以成本價售出，部份免費派發予基層人士。

然而，美好的計劃仍被「無地」的問題挑戰，陳敏樂表示，「基金會其實找到地方，但要用2個月改裝，太慢了。」她希望如商界或其他人士，如有1500呎或以上無塵空間借出和平租，可向基金會聯絡，共同幫助有需要人士。

另一名有意生產口罩的有心人同樣告急，正在中大修讀特殊幼兒教育的李同學指，自己在做義工的過程中，認識到一位飲食業商家，該商家有意製作口罩為港人紓緩口罩壓力，她認同商家「獅子山下，同舟共濟」的理念，遂協助商家管理口罩生產項目。

李同學同樣面對「無地」問題，她指已投入約300萬採購1部口罩機和13噸原材料，將於3月15日送到，但現時欠缺埸地，坦言感到傍惶，希望有心人協助。

記者：陳梓蔚

