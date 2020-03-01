【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女

▲ 一名27歲「干物女」接過價值10萬元的Hermès Birkin手袋後，在50日內積極改變自己配上手袋。

一個名牌手袋有魔力令女人變靚？日本一個綜藝節目邀請了一名27歲「干物女」作大測試，原本不修邊幅愛宅在家中的她，收到一個價值140萬日圓（約10萬港元）的桃紅色Hermès Birkin手袋，為配襯dream bag不知不覺改變了自己，50天後竟然成功大變身！

日本綜藝節目《50天內能改變女生的外表嗎！？》旨在讓女生只需改變生活習慣變得美麗，毋須透過整容和減肥。繼一名鄉村少女搬入豪宅50天變成女神後，另一名同樣樸素的「干物女」為配合使用名牌手袋，而成功改變了自己。

【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化 結果令節目主持人十分驚訝

▲ Mai變身前打扮撲素。（影片截圖）

27歲單身女子Mai，平日衣著樸素，慣用平價素色手袋，對生活沒有要求，晚餐更常以杯麵充肌。她最愛迪士尼卡通人物，大大小小的公仔堆滿房間，對於時尚世界一竅不通。

節目組向Mai送上價值140萬日圓（約10萬港元）的桃紅色Hermès Birkin手袋，讓她連續使用50天，Mai雖感到驚喜，但不懂得如何使用，第二日她時竟一同帶著Birkin和平價素色手袋上班，日用品放入Birkin，便當放入素色手袋中。

▲ Mai開始研讀美妝雜誌學打扮。（影片截圖）

參考美妝雜誌鑽研打扮

其後她不論上班、逛街及看演唱會也帶著Birkin，為了配襯手袋，她開始購買時裝及美妝雜誌鑽研打扮，並上網搜尋名牌手袋的打理方法，每晚回家都清潔手袋，放入以毛巾鋪墊好的櫃內，珍而重之。

▲ Mai注意到拿取手袋時指甲最明顯，故她首先做美甲。（影片截圖）

原本不愛打扮的她，首先花了6000円（約433港元）弄粉色系指甲，因拿著手袋時手指是最顯眼；再花10,000円（約721港元）購入化妝品學化妝，並上髮型屋理髮。

▲ Mai上髮型屋改變髮型。（影片截圖）

學化妝穿搭衣服襯名牌袋

由於手袋的顏色鮮艷亮麗，節目組有向她展示其他女生如何穿塔，Mai亦有參考一番，開始花心思配襯衣服，比平日用上多3倍時間。

▲ 50天後，Mai走上銀座街頭顯得時尚有自信。（影片截圖）

隨著使用Birkin手袋愈久，Mai愈有心思打扮。50日後，她穿上桃紅色高跟鞋襯手袋，走上銀座街頭逛街，舉手頭足顯得相當自信，充滿時尚女性風，足證名牌手袋有改變女人的魔力。

如有興趣觀看節目可按此（60'15"起，沒有中文字幕）

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責任編輯︰陳珈希