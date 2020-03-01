新界南交通打擊非法車輛　扣查23輛車發出近400張告票 

▲ 警方將違例車輛拖走扣查。（警方提供）

新界南總區交通部反非法賽車及違例車輛行動，在荃灣、葵青、沙田及大嶼山區，拘捕14名男子，扣查19輛私家車和4輛電單車，並向22輛車輛發出欠妥車輛報告，及向違例司機發出389張定額罰款告票或傳票。

新界南總區交通部於2月23日起至今日(3月1日)凌晨，設置路障、偵速儀器及自動車牌識別系統，在路面上偵測非法賽車醉酒駕駛及可疑改裝車輛等。

▲ 新界南交通截停多輛車調查。（警方提供）

在2月23日早上於葵涌區進行偵速行動時，一輛私家車於警察路障前停於路邊，發現司機和乘客調換位置，警員截停該車發現司機持過期學習駕駛執照，該名27歲男司機及24歲男乘客分別涉嫌妨礙司法公正、沒有持有效駕駛執照駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。案件交由葵青警區刑事調查隊調查。

另外，荃灣區進行偵速行動時，懷疑5名司機酒後駕駛，年齡介乎27至49歲，遂要求他們進行酒精呼氣測試，其中4名男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另外1名男司機則因未能提供呼氣樣本被捕。

行動期間，人員同時使用警車自動車牌識別系統偵測車輛。2名男司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險及駕駛未獲發牌照車輛被捕，1名男司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險、駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及沒有展示車輛登記號碼被捕。另外4名男司機因欠交交通罰款被通緝。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛及超速駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

記者：廖傑堯