【拒絕批假】發燒39度醫生叫在家休息3天　上司不願批病假：自己看着辦

▲ 台灣一名女網民早前發高燒至攝氏39.4度，但當她想向上司請病假時，對方竟暗示需要她繼續上班。

正值新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，任何人的身體稍有病徵其實都需要在家休息。台灣一名女網民早前發高燒至攝氏39.1度，被醫生診斷患上「類流感」。但當她想向上司請病假時，對方竟暗示需要她繼續上班，甚至語帶威脅指「你自己看着辦」，讓她無所適從。

該名女網民日前在facebook群組「爆系知識家」曝光事件，並貼出自己與上司的對話。她表示自己的工作是社區秘書，接觸的對象大多是長輩。然而，她當日發高燒至攝氏39.1度，經醫生診斷證實患上「類流感」，且要求她必須在家休息3天，且不能接觸人群。

她事後因此向上司請病假，並貼出醫生紙等作證明。沒想到對方卻回覆指：「我沒辦法做任何決定，你自己看着辦吧」、「有沒有辦法上班，來不來自己決定，因為並不是第一次或第二次，甚至於第三次了」、「能幫忙我一定幫，但我能力也有限，並不是每次都能幫忙到底喔」，要她自己決定要不要上班，完全沒有任何批准病假的意味。

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事件在網上曝光後，不少網民紛紛打抱不平，表示「太沒人性了，這麼嚴重還要上班」、「請病假是妳的權利」、「當然不用去啊，先顧好身體重要，他們就不要生病請假」、「法規規定流感要退燒48小時才能上班唷！勞基法有規定」。

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責任編輯:王俊賢