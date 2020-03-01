【口罩供應】港產口罩資助計劃3月2日起接受申請　料資助廿條生產線

▲ 政府透過「防疫抗疫基金」撥出15億元，支援本地口罩生產。（新聞處圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，政府在「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生產資助計劃」，明日（2日）下午3時起接受申請，所有申請由商務及經濟發展局負責審批。政府稱會向每條獲資助的生產線購買口罩，為期1年，每條生產線每月最多買200萬個。

資助計劃由生產力促進局負責管理及擔任秘書處，根據資料，申請人須持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合5項條件，才可遞交申請：

‧已在香港具備生產線所須設備；

‧已在香港具備原材料；

‧已在香港具備或租賃廠房；

‧已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；以及

‧每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

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申請人亦須提交相關資料及證明：

‧有能力生產符合最新版本ASTM F2100第一級防護標準及ISO 13485:2016品質管理系統標準的口罩；無塵車間投產後能達到ISO 14644-1中的ISO Class 8標準。

‧確保可滿足承諾生產量，以及有能力達至該生產量。

‧批量生產的目標開始日期以及詳細的時間表。

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首條口罩生產線 最高資助300萬元

每間公司獲批資助的第1條口罩生產線，可獲最高300萬元資助；獲批資助的第2條生產線，最高可獲額外200萬元資助；資助將涵蓋多項資金成本，包括生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的成本。

初步接受每間公司最多兩條生產線的申請，獲資助的生產線必須於2020年12月31日前開始批量生產。

月產200萬個口罩或以下 需全數售予政府

政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期1年。每月生產200萬個口罩或以下者，必須全數售予政府。每月生產超過200萬個口罩者，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。

口罩的採購價格由政府因應生產線的指定生產成本而訂定，採購安排將根據政府與申請公司所簽訂的協議作準。

計劃將會最多資助20條本地生產線，資助計劃將於2020年12月31日或20條生產線的資助配額全數批出後停止接受申請，以日期較早為準。

申請人只可透過電子表格遞交申請予秘書處，秘書處在收到表格後會為每個申請進行核實和驗證，並遞交商經局審批。

責任編輯：吳卓峰