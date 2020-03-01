【新冠肺炎】駐守防疫前線日夜工作33天　32歲仁醫過勞猝死遺下6歲愛女

▲ 鍾進杏在事發前已經在前線奮戰了33天。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情席捲全國，不少前線醫護人員都疲於奔命。當中，廣西一名醫生因已在防疫前線連續工作了33天，上周五(28日)不幸在宿舍過勞猝死，年僅32歲，並遺下一個6歲的女兒。

據內地媒體《南國早報》報道，在廣西賀州市八步區靈峰鎮衞生院任職副院長的鍾進杏，近期與全院醫護人員都參與疫情防控工作。

據院長李雨訓表示，他和鍾進杏等同事上周四（27日）研究討論下一步工作計劃，一起忙到晚上11時多，原定翌日早上將一起到八步區南鄉鎮出差。然而，鍾進杏翌日早上卻未有出現，最終被發現他已在宿舍的床上猝死，已經成家立室的他更遺下一個6歲的女兒。李雨訓坦言:

他這麽年輕，我至今都接受不了！

【新冠肺炎】42歲仁醫主動上抗疫前線感染離世 醫生太太哭泣：沒能接他回家

據李雨訓介紹，鍾進杏去年起擔任副院長一職，工作上一直兢兢業業，在疫情發生後，更是主動承擔危險系數最大的發燒門診和疑似病例住所消毒殺毒等工作。

鍾進杏自1月26日更主動放棄輪休，一直在防疫前線駐守，與同事堅守發燒門診、下村入戶排查、跟蹤隨訪湖北返鄉人員等工作。至事發前一天，他已經在前線奮戰了33天，目前醫院已經為鍾進杏準備工傷認定申請資料。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯:王俊賢