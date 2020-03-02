【二月廿九】吳海昕欲做背包客遊歷世界　徐天佑劉俊謙想做回小學生

▲ 徐天佑、吳海昕和劉俊謙主演的《二月廿九》於3月2日首播。（林宇翔 攝）

ViuTV新劇《二月廿九》明日（2日）首播，劇中主角徐天佑、吳海昕（Sofiee）和劉俊謙（Terrance）齊齊現身記者會會新劇宣傳。徐天佑和劉俊謙為劇中於2月29日生日的吳海昕慶生，徐天佑、吳海昕和劉俊謙先後接受TOPick訪問分享拍攝感受。

ViuTV新劇《二月廿九》先後於香港和北海道取景，以靚人靚景作劇集招徠。

▲ （林宇翔 攝）

劇中的三位主角天佑、Sofiee和Terrance談到於北海道雪景拍攝時，不約而同地表示當地的天氣很冷，增加拍攝難度，也令他們留下深刻印象。

吳海昕凍到雙腿失感覺

拍攝期間，三位主角需要在-13ºC的冰天雪地下演戲，Sofiee憶述：「雙腿仿如失去感覺，衝回室內待雙腿有回知覺，用暖包幫雙腳升溫。」Terrance則指：「畫面看起來就是上半身很陶醉，但其實下半身很辛苦。」天佑笑言：「平時看的日劇韓劇拍出來都很美、很浪漫，但背後其實埋藏很多苦況。」

Sofiee和Terrance於拍攝雪景戲時都需要說很多對白，Sofiee表示：「神經線都被凍彊了，幾乎面癱，就連機器也有因太冷而未能運作。」三位主角均指出劇集為久違的純愛片，「只要點到即止的曖昧愛情，觀眾期待的身體接觸可能會欠奉。」

拍攝穿越劇挑戰性高，Sofiee形容：「有如Fashion Show般，同一場景需要更換數套服裝，可透過重複觀看劇本及所穿的服裝去幫助了解角色。劇中的角色會成長，每年的性格也不同，也呈現她懂得不同程度的日文。」現實中的Sofiee則學了一年日文。

▲ （林宇翔 攝）

Sofiee飾演劇中的女主角Yeesa，她受訪時透露最難忘就是首次拍攝下雪的戲，「在北海道有很多追逐的場口，首兩天已拗柴，不過因要繼續拍而頂硬上。幸好獲兩位男主角照顧，赴北海道前已在香港拍攝了兩個月，所以大家都早已熟絡以及有默契。」

三位主角都為劇集下了不少苦功，「我們都加了很多自己的元素於劇中，穿越劇會記載不同時期的我們，每年都有不同的性格，好像大家也經歷了很多年。」

劇中的Sofiee擁有穿越超能力，現實中的她指自己是一名很念舊的人，「年紀大了，會想有更多時間遊歷這個世界。如果能回到以前，特別是當空姐的時期。」

曾當4年空姐的Sofiee後悔未有好好遊歷世界，「如有機會的話，我希望回到那四年，去更多的地方體驗人生。以前只懂前往一些很『遊客』的地方，如果可以重新選擇，我會自己一個背着背包去認識當地人，感受當地的文化。」剛到過緬甸旅行的Sofiee希望之後能到英國和冰島，並想好好研究攝影去拍攝北極光。

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入圍金像獎劉俊謙感恩慰

劇中飾演余家聰的Terrance受訪時認為：「最難忘是我們在香港一個很舊的車場內拍攝，那是我的基地來的，『神聖幾何學會』。那次拍了4、5天，差不多拍了一半的戲份，每一天需要拍10多至20小時，那數天很深刻的。」

拍攝穿越劇需要面對不斷改變的時序，Terrance指：「有時會拍第1、2集，有時又會跳到拍第8集，跳來跳去，不斷更換服裝，我的角色也有一些學術性對白，很難去記。」

余家聰不時會抽煙，現實中沒有抽煙習慣的Terrance說：「拍攝時可能抽了百多至二百次煙，所以那段時間很難忘。之前拍電影時也試過抽煙，所以也懂得去抽煙，不算很辛苦。」

劇中的Yeesa經常穿越時空，Terrance很想可以回到小學時代，「那段時間是最簡單、最開心的。可能因當時的世界很簡單，沒現時那麼複雜，每天只需要上學、放學及與同學玩樂，很開心。回家後又可以跟家人吃飯，很簡單的生活。」

新劇發布之餘，Terrance的電影路也有新突破，他憑《幻愛》於第26屆香港電影評論學會大獎獲得最佳男演員，談到入圍金像獎的最佳新演員，他認為：

「能夠獲獎當然是開心的，但我比較希望可以有更多人能觀看到這部電影，對於獲獎都是以平常心去面對。」

▲ （林宇翔 攝）

徐天佑為角色學整日本菜

新劇的另一男主角Ryan由天佑飾演，首次誓正的他大談拍劇感受，「覺得很好玩。原來經歷10集的拍攝仿如經歷了很多事，與電影相比，電影只有約兩小時，但劇集卻有10集的故事，好像經歷了該角色很長的時間，需要做更多的功課。」

天佑覺得拍攝穿越劇甚有難度，「有時會不小心演錯了，因我們不會順着劇情去演戲，跳拍之餘加上穿越的劇情會令我混亂。」他表示幸獲導演提醒，才以合適的演繹方式去演。

喜愛吃日本菜的天佑指劇中Ryan想成為一名壽司師傅，為演好角色，天佑都做足功課：「在廚房內跟大廚學習，了解做日本菜的過程、廚房的運作，如怎樣製作蛋卷。」

眼見劇中的Yeesa懂得穿越時空，天佑表示最想回到小學時期，「現在發現能找到的童年照及影片都很少，如果可以回到過去，我會提醒家人為我多拍一點，可留存更多紀錄。」他憶講述：「那年紀的自己比較無憂無慮，經常去玩。我以前很喜歡上學，既可打籃球，又可與同學一起玩。」

記者：梁樂欣