【齊心抗疫】義工助檢疫中心  搬家具送飯

▲ 紀律部隊義工服務隊上月中共有近百人協助搬家具電器到駿洋?的檢疫單位。（政府短片截圖）

新冠肺炎肆虐，高風險市民要隔離14日，背後原來有消防、救護及童軍等眾多義工無私幫忙。

由政府新聞上載的短片可見，紀律部隊義工服務隊召集了近百名義工搬運家具電器。梨木樹救護站救護隊目黃鐵樑憶述，上月12日，一眾休班同事10時起就把用具，一車又一車地從粉嶺暉明邨，運到火炭駿洋邨，再把家具和重型床架搬到檢疫單位裝嵌。

黃大仙消防局消防員吳詠強指，收到義工隊要人的信息，二話不說就報名，很感恩仍有能力幫助他人。黃鐵樑說，義工隊是颱風山竹後成立，當時塌樹只影響社區運作，疫情下卻要爭分奪秒加快檢疫單位的使用，協助社區分隔，遏止擴散。

至於香港童軍總會義工，則於曹公潭戶外康樂中心為受檢疫人士派送口罩和送飯。總會副會長吳亞明解釋，童軍一向希望幫人，教會員做良好公民，他判斷曹公潭是最低風險的檢疫中心，有信心善用沙士的檢疫義工經驗，再次幫忙防疫。

總會九龍地域副地域總監梁婉冰逢周末公餘幫忙，原曾憂慮中心人群太聚集，發現不是後反呼籲其他童軍領袖加入。她記得初抵中心翌晚即要轉冷，卻發現內裏已備置很多不同品牌的暖爐，亦有加派棉衣給住客，深感不是孤軍作戰，可共同捱過去。

責任編輯：姚沛鏞