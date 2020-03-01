▲ 碧瑤稱，員工負責地區街道清潔，故或須應食環署要求協助於確診者曾到訪的地方加強清潔。（碧瑤提供照片）

近日不時有外判清潔工透露，3、4天始能換一個口罩，甚至要洗罩重用，聞者心痛。主力承辦政府清潔的碧瑤綠色（01397）卻承諾，盡量「左撲右撲」到前綫每日起碼有一個。

行政總裁吳玉群慶幸，有過沙士抗疫經驗，今次員工未致不知所措，惟口罩及保護裝備突然短缺，確是最大困難。她感謝市民關注平日受忽視的清潔工，

知道姐姐的努力未必比醫護人員少。起碼她們不會說好驚，仍然一樣努力去工作，我都非常欣賞她們的精神。

沙士後，碧瑤拿下大量新增官方外判合約做到2014年上市，眼前新冠肺炎來襲，公司暫未見到生意明顯增長，全因社會早已提高衞生要求。

▲ 碧瑤行政總裁吳玉群指，口罩供應緊張，惟盡力做到每個員工至少一個，高風險職位更可能有幾個。（碧瑤提供照片）

吳玉群於本報電話專訪指出，清潔業和餐飲零售相比，生意不算首當其衝，「沙士時真係驚同事意識未夠受感染，今次我覺得意識好足夠」，早有訓練妥善利用防護裝備和消毒清潔劑，部門主管不時會發短訊提醒，重要指引亦做好繙譯，甚至能有專人講解給泰國、尼泊爾等非華裔員工，

裝備卻找得辛苦。

公司農曆新年前已訂下大批口罩，詎料疫情急轉直下，各式廠商紛紛脫期，供應極緊張，只能依頼存貨維持運作，

這裏撲、那裏撲，每次（口罩）來貨都不是好大批，支持到一個禮拜到10天，又要撲第二批，所以採購部都好忙。

高風險崗位派更多口罩

碧瑤逾6成生意來自政府，食環署和康文署尤多，她強調公司派口罩沒有上限，清潔少人寫字樓的同事盡量每天有一兩個，掃垃圾、廁所工、機艙清潔等高風險崗位會派更多，

一天需要幾多個口罩都要給他。

因應疫情，本來每月生產180萬個口罩的懲教署，每月增產70萬個口罩派給外判清潔工，有傳媒剛引述清潔工人職工會報道，掃街、洗公廁等清潔工，每日限取1個，垃圾車司機、垃圾站管工、滅蟲員工則不能取用。

碧瑤稱有份用懲教署口罩，沒透露獲分多少，惟近期屢獲熱心市民及組織接洽捐贈物資。香港環保、物流及清潔從業員協會理事長林有貴認為，掃街工友每更一個口罩絕不夠，兩個亦只算「勉勉強強」，「有些外判好差，碧瑤比較嚴格，口罩、雨褸、勞工手套都好少少。」

食環署早前承認，當私人地方如出現新冠肺炎患者，或派當區外判街道清潔工入內消毒。吳玉群指截至訪問時公司沒清掃過確診場所，員工負責聯合醫院，卻沒清潔相關病房；面對突如疫情，流失和缺勤率都沒提升，「好欣賞他們好守到崗位。」

碧瑤去年上半年純利大跌近7成，至383萬元。吳玉群坦承，消毒劑、保護衣等成本皆上揚，口罩替換更是急增，但對於毛利率已跌至2.8%的清潔主業會否倒蝕，她指物資比起人力，始終「唔顯著」，全行競爭大，大家利錢從來有限。

截至1月，碧瑤共聘7,076人，遠遜15年中的逾1萬人，屬上市後低位。應對疫情時可會吃緊？吳氏強調僱員量是按手頭合約來增減，

只剩這麼少人，是現在確只需要這數字而已。

客戶更注重公眾位消毒

她表示，政府在內所有客戶現皆更注重廁所、大堂和升降機等公眾位的消毒，「要求同事抹得勤力點、密點」，平常較次要的工序或要暫擱。至於康文署轄下博物館、體育館等悉數關閉，原來碧瑤仍要在內深層清潔，維持衞生，僅調配了小部分人手至其他工作崗位。

據吳玉群指，近日確有新舊客人致電預約深層清潔消毒，升幅卻不明顯，未及沙士時期。「我想最主要係很多（清潔）已是恒常化地做。」對方或只是僱員患上流感，才追求額外消毒保障，「因為平日我們做清潔，消毒、抹𨋢的次數，比沙士時加了好多次。」

科學界迄今未能完全確認新冠病毒的中間宿主，但碧瑤的蟲害管理生意亦沒多受惠。吳氏解釋，滅蟲業最看重日常衞生來減少蚊蟲鼠患滋生，如移除積水、勤清垃圾，有沒有疫情都要做，

不是牠來到，我才去殺掉害蟲。

不過，吳玉群暫不敢下結論碧瑤最終所受影響。「如果大家無忘記，沙士後經濟不是太好。一連串政府的（清潔）合約，其實不一定針對疫情，也應對當時經濟環境，可能多了合約給低技術人士去做。」當時外判的工作可是從無到有，以刺激就業。「今次疫情後會否又加強，大槪言之尚早，我們目前仍在努力處理疫情。」

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經輯編修改。