【新冠肺炎】百萬改裝公院普通病房　兩周可變負壓房

▲ 醫管局高級行政經理（工程）源柏樑改動病房的通風設計，成功將普通病房短時間內改成負壓病房。（林宇翔攝）

本港負壓病房自2003年沙士一役後大增，令公立醫院在今次疫症下，能妥善隔離確診隔者。但本港疫情發展未明，未來患者會否急增仍難以保證。醫院管理局的工程師就提前準備「Plan B」，透過在兩星期內用100萬元，將普通病房改裝成負壓病房，確保隔離設施足夠，已在聯合醫院作先導試驗。

要成為合格的負壓病房，美國疾控中心有兩大要求，包括病房的換氣量達每小時12次，以及病房空氣不可回流室內。所謂換氣量達每小時12次，即病房內的空氣要在每小時替換過濾12次，但現時普通病房的換氣量只達每小時6次，遠遠達不到隔離需求，如出現「隱形病人」，亦有可能感染其他患者。

醫管局高級行政經理（工程）源柏樑為提升病房安全，近日重新設計公立醫院病房的通風系統，透過安裝雙重門、在病房安裝抽氣扇或HEPA過濾抽風裝置，以及堵塞空氣循環系統，令一般病房亦可達負壓病房標準。

源柏樑解釋，如只採用抽氣扇製造負壓，病房中的污染物粒子排出室外後，會影響20英呎（約6米）的範圍，如範圍內無其他鮮風入口或建築，則毋須特別改動，否則就需在排放前，用HEPA過濾抽風裝置潔淨空氣。

過濾抽風保障鄰近地區

所謂HEPA過濾抽風裝置，簡而言之就是大「馬力」版的空氣潔淨器，由空氣過濾模組、風機模組、和送風模組構成，0.3微米粒子過濾效率為99.97%。裝置能調節不同模式，包括負壓潔淨模式、和一般的空氣淨化循環模式。

▲ （機電工程署提供圖片）

有關改裝需時2星期，改裝約6個病房臥間需約100萬元，現時只在聯合醫院作先導試驗，其他公立醫院的改裝安排則仍在計劃中。

記者：陳梓蔚