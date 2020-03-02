中學生偕老友記體驗STEM教育　自製智能燈防晚間跌倒

▲ 寶安商會王少清中學中五生洪濼媛（左）表示，從未試過與長者合作一同製作物件，過程中覺得他們「寶刀未老」。（香港青年協會提供圖片）

不少中學生都有探訪長者中心的經驗，但節目多半是玩遊戲與長者懷舊一番，難免覺得千篇一律。有團體嘗試將探訪活動結合「STEM」教育，讓長者和學生一同製作實用的智能燈，學生不僅從中學習設計思維，也更多地了解長者的想法。

齊製智能燈 方便長者生活

青協荃景青年空間去年11月起舉辦為期10個月的「好生活搜尋器」活動，招募60名年輕人探訪長者中心，從中發掘長者的需要，設計實用的家居用品。他們去年12月到了一間長者中心，與長者一同製作了多盞智能燈。參與計劃的寶安商會王少清中學中五生洪濼媛介紹，智能燈配有感應裝置，放在昏暗環境中，當有人走近便會自動亮起達數分鐘，長者晚間上廁所就不用尋找燈掣，減少摸黑跌倒機會。

▲ 智能燈配有感應裝置，放在昏暗環境中，當有人走近便會自動亮起達數分鐘。（曾耀輝攝）

洪同學指，自己過往參加過不少長者服務，但從未試過與長者合作一同製作物件，「亦無想像過長者用品可以有先進功能」。她製作智能燈時，接駁電綫遇上困難，就是由中心的伯伯拿起螺絲批一手解決，讓她覺得長者其實「寶刀未老」。

同校的中四生何慧恩則原本覺得長者十分執着，而且與年輕人有「代溝」，但製作過程中她與長者有談有笑，發現不如想像中難相處；而長者又不按原來步驟，用自己方法製作智能燈，令她明白雖然方法不同，長者的經驗卻也行得通，學會接受。

▲ 寶安商會王少清中學中四生何慧恩（右）指，在製作智能燈過程中發現，長者不如想像中難相處。（香港青年協會提供圖片）

負責計劃的青協荃景青年空間青年工作幹事周穎祺表示，計劃以長者服務為核心，加入「STEM」教育元素訓練學生的設計思維及觀察別人需要的能力。計劃獲得滙豐香港社區夥伴計劃2019頒發傑出參與大獎，下一階段將於疫情完結後開展，由學生設計適合長者使用的智能用品，方便長者日常生活。

記者：徐紹軒