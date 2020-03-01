警方破獲偽鈔集團拘2名男子　疑「大牛」購物乘車找贖騙錢

▲ 行動中檢獲的涉嫌偽鈔「大牛」。（警方提供）

大埔警區近月接獲多宗發現偽鈔案件，今年1月至2月共5宗，分別在深水埗、尖沙咀及大埔，報案人指有人乘的士，便利店及小型店鋪購物時行使偽鈔。案中偽鈔有3組相同號碼，分別偽造香港匯豐銀行、中國銀行及渣打銀行發行之500元紙幣。

今年2月25日，警方接報指大埔警區發生一宗行使偽製紙幣案件，2名男子在大埔區乘搭一程短途的士旅程，以一張偽造的香港匯豐銀行500元鈔票繳付車資，其後司機發現是偽鈔報警。

▲ 警方拘捕一名涉嫌行使偽鈔的疑犯。（警方提供）

警方根據情報，其後在2月28日清晨，發現其中一名主要涉案人夥同另1名男子於大埔區一店鋪向職員收取保護費。在嫌疑人露面後，警方即時展開拘捕行動，於同日及昨日（2月29日）一連兩日展開搜捕行動，並在大埔區以行使偽製紙幣及硬幣及勒索罪拘捕2名分別23歲和32歲本地男子，涉嫌與上述6宗案有關。

行動中，警員檢獲11張500元偽製紙幣，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

▲ 警方拘捕一名行使偽鈔疑犯。（警方提供）

調查期間，警方發現疑犯一般於晚上時間犯案，藉此利用昏暗的環境增強犯案的成功機會。警方在此提醒市民，在交易時應注意紙幣的防偽特徵，以免墮入偽鈔騙案陷阱。

記者：廖傑堯