  • 22°C
香港時間 : 2020302日 (週一) 00:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

831半周年警民衝突拘一輔警　據悉正職為教師

社會 23:09 2020/03/01

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

831半周年釀成警民衝突，警方拘捕了一名輔警，據知他正職為教師。（資料圖片）

港鐵太子站「831」半周年，昨晚（2月29日）約6時起，有示威者在旺角警署外集結，事件最後釀成警民衝突。警方指，事件中拘捕115人，包括一名休班輔警；而昨有一名便裝警務人員在豉油街遭圍毆，警員擎槍戒備，過程中並沒有發射任何子彈。

警方指昨日（2月29日）晚上在旺角及太子一帶拘捕共115人，分別71男44女，年齡介乎15至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。

當中一名被捕男子為休班輔警，他涉嫌非法集結被捕，現正被扣查。據悉，他現年23歲，正職為教師，加入輔警2年。

警方指非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

另外，警方指昨有一名便裝警務人員在豉油街被數十名激烈示威者包圍，拳打腳踢，並向警員投擲磚頭和硬物，又用竹枝及雨傘等襲擊他。

由於當時警員感到生命安全受到嚴重威脅，於是擎槍戒備，過程中並沒有發射任何子彈。

增援警員後來趕到，並於現場拘捕一名19歲中國籍男子。他涉嫌用竹枝及水樽襲擊上述警員。警方已經正式落案控告該名男子一項襲警罪，明早於西九龍法院提堂。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

陳茂波：港府先集中精力處理疫情　特首仍重視與示威者對話
13:41 2020/03/01
陳茂波：港府先集中精力處理疫情　特首仍重視與示威者對話
政府譴責旺角及葵涌診所破壞行為無法無天
13:48 2020/03/01
政府譴責旺角及葵涌診所破壞行為無法無天
警方在旺角太子拘捕115人有警員一度拔槍　政府讉責暴徒行為
16:06 2020/03/01
警方在旺角太子拘捕115人有警員一度拔槍　政府讉責暴徒行為
請願示威 旺角 縱火 港鐵

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【自相殘殺】全球暖化致冰層融化獵食難　北極熊缺乏糧食自相殘殺捕食同類增【有片】
17:49 2020/02/29
【自相殘殺】全球暖化致冰層融化獵食難　北極熊缺乏糧食自相殘殺捕食同類增【有片】
【新冠肺炎】梁卓偉：或有第二波爆發　仍需儲備幾個月的口罩量
10:55 2020/03/01
【新冠肺炎】梁卓偉：或有第二波爆發　仍需儲備幾個月的口罩量