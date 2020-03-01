831半周年警民衝突拘一輔警　據悉正職為教師

▲ 831半周年釀成警民衝突，警方拘捕了一名輔警，據知他正職為教師。（資料圖片）

港鐵太子站「831」半周年，昨晚（2月29日）約6時起，有示威者在旺角警署外集結，事件最後釀成警民衝突。警方指，事件中拘捕115人，包括一名休班輔警；而昨有一名便裝警務人員在豉油街遭圍毆，警員擎槍戒備，過程中並沒有發射任何子彈。

警方指昨日（2月29日）晚上在旺角及太子一帶拘捕共115人，分別71男44女，年齡介乎15至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。

當中一名被捕男子為休班輔警，他涉嫌非法集結被捕，現正被扣查。據悉，他現年23歲，正職為教師，加入輔警2年。

警方指非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

另外，警方指昨有一名便裝警務人員在豉油街被數十名激烈示威者包圍，拳打腳踢，並向警員投擲磚頭和硬物，又用竹枝及雨傘等襲擊他。

由於當時警員感到生命安全受到嚴重威脅，於是擎槍戒備，過程中並沒有發射任何子彈。

增援警員後來趕到，並於現場拘捕一名19歲中國籍男子。他涉嫌用竹枝及水樽襲擊上述警員。警方已經正式落案控告該名男子一項襲警罪，明早於西九龍法院提堂。

責任編輯：陳梓蔚