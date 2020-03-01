【新冠肺炎】元州邨七旬夫婦確診　本港累計100宗確診及疑似個案

▲ 長沙灣元洲邨一對七旬夫婦今日（1日）確診新冠肺炎。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，衞生署衞生防護中心今日（1日）晚上公布，截至晚上8時，較早前列為初步確診的長沙灣元洲邨七旬夫婦改列為確診個案，連同另一宗涉及北角佛堂的確診個案，今日共新增3宗確診個案；計及2宗來自鑽石公主號的疑似個案，本港至今累計100宗確診及疑似個案。

其中一宗確診個案與北角「福慧精舍」佛堂群組個案有關，病人為一名71歲女子（第98宗個案），病人有長期病患，居於藍田康瑞苑。她於2月12日起出現咳嗽及流鼻水，於2月14、25及26六日向一名中醫求醫。病人遂於2月29日致電中心熱線，獲安排入往基督教聯合醫院接受治療。其呼吸道樣本對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其同住兒子、媳婦和孫兒均沒有出現病徵，現正接受檢疫。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，第98宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92、93及95宗個案合共16名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈內的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。

另外2宗確診個案涉及一對夫婦，分別為76歲女病人（第99宗個案）及79歲男病人（第100宗個案）。兩人有長期病患，居於元州邨元樂樓。女病人自2月28日出現發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛，同日到明愛醫院求醫並入院接受治療；男病人則自2月28日出現發燒及咳嗽，2月29日到明愛醫院求醫並入院接受治療。兩人的呼吸道樣本今日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。兩人於潛伏期內均沒有外遊。

而2宗疑似個案涉及2名鑽石公主號郵輪乘客，分別為有長期病患的68歲女子（第96宗個案）和過往健康良好的56歲男子（第97宗個案）。他們均曾於1月25日至2月21日逗留在郵輪，並於2月22日乘坐港府安排的第2班包機回港。兩人的血液樣本經化驗後對2019冠狀病毒病抗體呈陽性反應，故昨日（2月29日）被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受進一步檢查。兩人現時情況穩定。

第96宗個案病人於2月16至17日曾出現發燒，以及自2月27日開始咳嗽；第97宗個案病人並沒有出現病徵。

責任編輯：馮琪雅