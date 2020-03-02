生活中除了排口罩與搶廁紙，還有遠方，還有色彩與詩。寧靜的水面盛放着密麻麻的色彩斑斕，陽光下，照得七彩繽紛的花船閃閃發光。定睛才能看清，這如黑綢般滑溜的運河上閃耀的花船無一雷同，鮮紅鮮橙的叫Lucia，鵝黃翠綠的叫Patricia，還有被彩虹包圍的Rainbow號，大自然所有鮮艷顏色都在此盛放，比四月天的油菜花田更絢麗多彩，令我不禁瞇起雙眼。這是世界文化遺產--墨西哥城水鄉Xochimilco。

水波不興，阿茲達克幾百年前的人造運河如同一條紐帶，將種滿鮮花的人造浮島繫在一起，五彩花船如同玩具般在運河上滑動，靠的是船夫那支長長的船篙。我們到達時已是夕陽西下，陽光照射得這些五彩斑斕的花船如同花火綻放，令人目不暇給。赤橙黃綠螢光色，色不鮮艷誓不用！

重訪墨西哥日月金字塔，十年前曾一口氣爬上60多米高、有244級樓梯的塔頂，只花了六分鐘，重點是當年只着了一對人字拖！這次帶十數團友再訪舊地，已屆天命，行下停下，花了20分鐘。

暫別香港，途經加拿大，飛過景色壯觀的大峽谷、洛磯山脈，告別了24小時之前陰風淒雨的憂鬱。終回到地球對面的拉丁美洲，陽光正燦爛，人人笑逐顏開。闊別十載，Hola mi Mexico amigo！別來無恙，墨西哥阿米哥？

原文刊於《晴報》